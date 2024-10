Barbarez pred meč sa Mađarskom: Neki nisu svjesni koliko mogu i šta znaju

Ovaj važan susret četvrtog kola Lige nacija igra se sutra na stadionu Bilino polje.

Barbarez je na početku obraćanja govorio o zdravstvenom stanju igrača pred meč.

“Radujem se da imamo šansu da napravimo iskorak. Zdravstveni bilten je uredan. Malo smo umorni poslije prve utakmice, ali ima vremena za odmor, bit ćemo spremni”, kazao je.

Na opasku da je ekipa djelovala mnogo bolje s četiri vezna igrača po formaciji, Barbarez je govorio da to u praksi nije baš tako.

“Kako ćemo igrati na ispadanje Ermedina vidjet ćemo. Nismo igrali s četiri vezna protiv Njemačke, igrali smo s tri. To znači da dobro trčimo. Tri klasična vezna. Volim dosta spominjati Atalantu, kad njih gledate znate da su tri zadnja, ostalo ne znate ništa. To jeste cilj, da igramo presing, da trče, da se orijentišemo prema igračima, a onda je sistem nebitan”, poručio je.

Postavljeno je pitanje o kreativnom dijelu reprezentacije, potencijalnom nastupu Harisa Hajradinovića, ali i statusu Seada Kolašinca zbog ranijeg izlaska s terena,pišu Vijesti

“Nerado pričam o imenima i igračima, to je stvar ukusa. Bilo je i skandiranja imena. Radi se o cjelini, timu i zajedničkom uspjehu. Od našeg utiska zavisi koji će igrači igrati, a ne da li se meni neko sviđa ili ne. U fazi smo stvaranja, više se orijentišemo prema protivniku, pogotovo kad su u pitanju velesile. U utakmici se onda traže volja, želja, odnos s navijačima. Najvažniji momenat je stabilnost, kad budemo to osjećali protiv svega, onda ćemo raditi na tom kreativnom momentu, kad neko nekog ‘zalomi’ i centrira. Zagrebali smo na površini potencijala. Neki nisu svjesni koliko mogu i šta znaju, ali treba vremena. Kolašinac je ok, imao je grčeve, ali mogu oni”, naveo je Barbarez.

