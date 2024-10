Barbarez: Znamo protiv koga igramo, publika može biti naš adut

Bit će to duel 3. kola Grupe 3 Lige nacija A u kojem će uloga apsolutnog favorita biti na strani Njemačke.

Utakmicu je najavio selektor BiH, Sergej Barbarez.

“Vidjet ćemo kako će se utakmica odvijati, a naš adut možda može biti publika. Nadamo se dobroj atmosferi i dobrom ulasku u utakmicu. Nebitno je ko je protivnik, mi uvijek imamo plan, ali vidjet ćemo. Nadamo se najboljem”, započeo je Barbarez, koji se potom osvrnuo na veliki broj fudbalera koji će sutra nedostajati Njemačkoj:

“To kod njih ne igra nikakvu ulogu. Oni imaju toliku širinu igrača da možda to neće ni osjetiti, kod njih nije bitno je li neko debitant, koliko je utakmica igrao… Ne oslanjamo se mi previše na to, držimo se svog plana. Znamo kakav su oni kvalitet i šta mogu”.

Govorio je Barbarez i o pisanju pojedinih njemačkih medija, koji su ga pomalo provokativno nazvali “pokerašem” i početnikom.

“Uvijek će biti svakakvih članaka, dođe to sve do mene. Ja nemam problem sa stvarima koje su tačne, bile one pozitivne ili negativne. Za mene je ovo svakako specijalna utakmica, ne motiviše me to toliko koliko vi, kada vidim koliko vas je ovdje”, rekao je novinarima.

Selektor je najavio da bi protiv Njemačke moglo biti određenih taktičkih iznenađenja.

“Možda bude neko iznenađenje što se tiče taktike. Dosta vremena provodimo analizirajući detalje i na osnovu toga pravimo plan igre i pripremu utakmice. Realni smo, znamo protiv koga igramo i kako Njemačka igra. Važno je imati volju i to će odlučiti. Ako u tom segmentu budemo dobri, onda će to biti nešto pozitivno”, kazao je Barbarez,pišu Vijesti

Meč BiH – Njemačka igra se sutra (petak) na stadionu Bilino polje s početkom u 20:45 sati.

