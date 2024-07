Marca otkrila koliko Real dnevno zarađuje od Mbappea i novih dresova

Velika obnova Santiago Bernabeua, u sklopu koje su prošireni klupski muzej i megastore, osvajanje Lige prvaka te dovođenje Kyliana Mbappea, učinili su dva spomenuta svetišta na Realovom stadionu nevjerovatnim tvornicama novca.

Ovo otkriva Marca u reportaži iz muzeja i dućana u kojoj piše:

“Obnova je pretvorila Bernabeu u rudnik zlata. Najprofitabilniji u svijetu fudbala”

“Obnova je pretvorila Bernabeu u rudnik zlata. Najprofitabilniji u svijetu fudbala. Da će to postati dao je naslutiti prvi dan prodaje Mbappeovog dresa, kada je zbog navale na njega pala stranica Realovog online dućana, a radnici u megastoreu na stadionu nisu mogli disati.”

Marca navodi da je Realov muzej 2019. posjetilo 1.3 miliona ljudi, po čemu je u Madridu, gradu muzeja, ispred njega bio samo slavni Prado. Jedan od najpoznatijih muzeja svijeta prošle godine je posjetilo rekordnih 3.2 miliona. No, Real mu je velikim proširenjem svog muzeja bacio rukavicu u lice. Sada se klupski muzej proteže na 4.2 hiljade kvadrata i četiri sprata.

“To je prva stanica zlatnog rudnika, koju sada posjećuje od 5 do 6 hiljada ljudi dnevno. S obzirom na to i da se cijene ulaznica za muzej i obilaske stadiona kreću od 29 do 50 eura, Real će na kartama zarađivati oko 170 hiljada eura mjesečno ili samo na ulaznicama za muzej oko 20 miliona eura godišnje.”

Ipak, dodaje Marca, ono što Realu donosi najveći profit na novom Bernabeuu je zadnja stanica zlatnog rudnika. Nalazi se na kraju, ali je obavezna. To je ogromni klupski dućan kojem savršeno pristaje naziv “mega” store, prenosi Index.hr.

Španci ističu da je tajna njegovog senzacionalnog uspjeha što je “kopirao IKEA-inu tihu i inteligentnu strategiju”. S pomoću nje je za kratko vrijeme postao jedan od najposjećenijih punktova u glavnom gradu Španije. “Ne stajemo ni na sekundu”, govori poslovođa dućana i nastavlja:

“Svaka osoba koja uđe u trgovinu potroši u prosjeku između 100 i 150 eura, a najviše bude 3 hiljade ljudi dnevno. Otkako su u prodaju došli novi dresovi, dnevna zarada je od 400 do 500 hiljada eura.

Cijene dresa kreću se od 100 do 185 eura, koliko košta majica s prezimenom igrača, brojem i grbovima.”

Marca zaključuje: “Realov megastore teško će trajno imati ovakve brojke, ali bez obzira na to njegova profitabilnost je senzacionalna.”

Facebook komentari