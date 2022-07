Prijatelj se požalio na Šumaherovu porodicu: Ne daju mi ni da vidim Mihaela, a bio mi je poput sina

Nekadašnji menadžer legendarnog vozača Formule 1 Mihaela Šumahera (Michael Schumacher) Vili Veber (Willi Weber) javno se požalio na porodicu Šumaher, piše Avaz.

On je bio Šumaherov menadžer još dok se Nijemac probijao u karijeri, kao i kasnije u slavnim danima u Formuli 1, a 2016. godine u razgovoru za Bild pozvao je Šumaherovu porodicu da izvijesti javnost o njegovom zdravstvenom stanju.

Zabranjena mu posjeta

Tom prilikom je rekao da mu je Mihaelova supruga Korina (Corinna) zabranila posjetu.

– Nadam se da će jednog dana moj telefon zazvoniti i da će to biti Mihael i da će reći: “Vili, dođi k meni, imamo puno za pričati, kao što je slučaj bio ranije – izjavio je Veber.

Podsjetimo, jako malo se zna o Šumaheru nakon teškog pada na skijanju 2013. godine. Tada je pretrpio tešku traumu glave zbog čega je bio i u induciranoj komi, i dalje ništa ne zna.

– Za mene je to bilo jako bolno. Pokušao sam stotine puta kontaktirati s Korinom i nije mi odgovorila. Nazvao sam Žena Toda (Jean Todt) i pitao ga kada da ga posjetim u bolnici i on mi je rekao da je još prerano. Nazvao sam opet sutradan i niko nije odgovorio. Nisam očekivao takvo ponašanje i još sam ljut zbog toga. Držali su me podalje govoreći mi da je prerano, a sada je prekasno. Prošlo je devet godina – rekao je utučeni Veber za “Gazette dello Sport”.

Sluša laži o Mihaelu

Veberu je teško govoriti išta na tu temu. Ističe da mu je Mihael bio poput sina.

– Mogu razumijeti prvobitnu reakciju porodice, jer sam i ja uvijek davao sve od sebe da zaštitim Mihaelovu privatnost, ali otad sam slušao samo laži o njemu.

S godinama sam shvatio da ne mogu promijeniti stvari. Mihael mi je bio poput sina. I dalje mi je teško pričati o tome – zaključio je 80-godišnji Veber. On je i autor knjige “Benzin je u krvi Mihaela Šumahera”.

Facebook komentari