Amel Tuka dobio bh. diplomatski pasoš: Ovo je poseban trenutak za mene

Bisera Turković, ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, danas je u Sarajevu kao zaslužnom sportisti uručila diplomatski pasoš atletičaru Amelu Tuki., osvajaču srebrne medalje u trci na 800 metara na Svjetskom prvenstvu 2019. godine u Dohi, javlja Anadolu Agency (AA).

“Drago mi je što imamo i neki drugu temu, a nije samo COVID koja nas je pratila zadnja dva mjeseca. Dakle, vrijeme je da počnemo i sa lijepim temama, koje nadam se da će biti sve prisutnije iz dana u dan“, kazala je Turković.

Pojasnila je da se diplomatski pasoš Tuki dodjeljuje zato što je osoba “broj jedan iz sportskog svijeta“ te da je 1. oktobra 2019. godine osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu.

“Lično sam svjedočila i navijala i moram da vam kažem, da ne samo za ljude širom svijeta, nego i za onaj mali broj naših sugrađana, koji žive u Kataru, to je bio vjerovatno dan koji će čitav život pamtiti. Svi ambasadori zajedno ne mogu da ostave takaav dojam kao što je ostavio Amel Tuka. Dakle, svako srce je kucalo u znak podrške. Svi smo mi stajali uz Amela, svi smo navijali, svi smo drhtali i nadali se da će na ono užarenom području, na kojem su mnogi odustali od trka, on uspjeti da postigne rezultat, koji je za sve nas bio ponos. I za djecu, i za odrasle, i to je nešto što se ne zaboravlja“, kazala je Turković.

Ministrica se zahvalila Tuki na svemu što je učinio za promociju BiH širom svijeta na najljepši mogući način te da je uzor djeci. Stoga smatra da je diplomatski pasoš priznanje koje u potpunosti zaslužuje.

Tuka se prije svega zahvalio domovini i ministrici Turković na uručenju diplomatskog pasoša te naglasio da je za njega to poseban trenutak.

“Ovo je poseban trenutak za mene, moram priznati. Poseban iz razloga što od svoje BiH dobijam nešto jako vrijedno, nešto što jako poštujem i nešto što je teško opisati, kada dobijete bilo koju nagradu, bilo koje priznanje, a znate da ste to u potpunosti zaslužili“, rekao je Tuka.

Najbolji bh. atletičar je istakao da gdje god putuje s ponosom nosi ime BiH sa sobom i da priča o ljepotama svoje zemlje, ali najviše o ljudima koji su njeno najveće bogatstvo.

Prisjetio se i dočeka današnje ministrice Turković, a tadašnje ambasadorice BiH u Kataru, u Dohi, kada je sa atletskom reprezentacijom stigao na Svjetsko prvenstvo na kojem je osvojio srebrnu medalju. Prema njegovim riječima taj doček je bh. atletičarima pomogao da se osjećaju kao kod kuće.

“Planiramo zajedno sa prijateljima iz Katara da krenemo zajedno u poboljšanje sporta u BiH, konkretno atletike koja je moja oblast. Da obnovimo staze u BiH, atletske stadione i da pokrenemo jednu jaku školu trčanja. Iz Katara su jako sretno dočekali i stvarno nam žele pomoći, što me posebno obradovalo i dalo mi veći motiv za dalje. Kada znate da imat vjetar u leđa, kada znate da će generacije iza vas imati nešto što ja nisam u tom trenutku, to je zaista nešto posebno i želim da im se zahvalim na pomoći“, kazao je Tuka.

Objasnio je i da će mu doplomatski pasoš dosta olakšati putovanja u budućnosti, ali i da želi da opravda povjerenje koje mu je ukazano.

Turković je na kraju pojasnila da su, prema njenim informacijama, do sada od Ministarstvo vanjskih poslova BiH diplomatski pasoš dobili Edin Džeko, Tijana Bošković, Snežana Gajić, Sara Petković i Miralem Pjanić.

