Izraelska numera za Eurosong “pod lupom”, sporni stihovi koji se navodno odnose na 7. oktobar

Organizatori takmičenja za pjesmu Eurovizije rekli su da “pažljivo ispituju” tekst izraelske pjesme nakon tvrdnji da se stihovi izraelske pjesme odnose na napade Hamasa od 7. oktobra.

Protestors take part in a demonstration organized by 'Together for Palestine' to demand ceasefire and exclude Israel from the Eurovision Song Contest, in Stockholm, Sweden, February 17, 2024. TT News Agency/Fredrik Persson via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN.