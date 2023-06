Poziv svim mladim umjetnicima: Street Art Mini akademija vas zove!

Od 23.6. do 16.7., Mostar će biti središte edukacije, zabave i urbanog duha. Street Art Mini akademija je zamišljena da nadahne i oslobodi kreativni potencijal mladih ljudi sa talentom za crtanje, bojenje, projektiranje i arhitekturu! Namijenjena je talentiranim mladim kreativcima koji imaju afinitet prema uličnoj umjetnosti starosne dobi od 15 do 25 godina iz Mostara, te kreativnim pojedincima koji bi željeli nešto naučiti ali i okušati se u svijetu street arta od 18 do 25 godina iz ostalih dijelova Bosne i Hercegovine.

Predavači vrhunski umjetnici iz cijele regije

Polaznici Akademije mogu očekivati korisne savjete vodećih stručnjaka iz svijeta street arta, arhitekture i urbanog dizajna koji će im za vrijeme trajanja akademije biti mentori! Riječ je o predavanjima i mentorstvu vrhunskih umjetnika, arhitekata i grafitera koji su već postali zvučna imena na europskoj mapi ulične umjetnosti.

“Izuzetno nam je važna podrška u unapređivanju edukativnih aspekata naše produkcije i motiviranju mladih da ojačaju svoj kreativni potencijal kroz street art scenu i urbanu kulturu. Rezon rezidencija ovog ljeta postat će kreativni inkubator i mjesto novih susreta, a Street Art Mini akademija idealno je zagrijavanje pred nadolazeći 12. Mostar Street Art Festival. Ova akademija je naš vjetar u leđa da uspostavimo kontinuirane programe za mlade koji će povezivati, inspirirati i stvarati nove generacije urbanih umjetnika”, istakla je Marina Đapić, predstavnica i umjetnička direktorica Udruge Rezon.

Sudjelovanje potpuno besplatno

Street Art Mini akademija je potpuno besplatna, a organizator osigurava sve materijale za izradu umjetničkih djela i osvježenje za polaznike.

Jer vaša kreativnost je neprocjenjiva, a naša želja je podržati vas u svakom koraku!

“Telemach Fondacija je oduvijek usmjerena prema mladima i njihovoj perspektivi. Mladi ljudi su naša inspiracija jer su ispunjeni snovima. Tu smo da ih podržimo i ohrabrimo u ostvarenju tih snova, bilo da se radi o umjetnosti, edukaciji ili nečem drugom. Street art umjetnici donose svježinu našim gradskim ulicama i sretni smo što smo partneri Udruge Rezon u organizaciji ovog sjajnog događaja koji će pružiti fantastične mogućnosti za edukaciju i umrežavanje”, istakla je Hajdi Mostić, predsjednica Upravnog odbora Telemach fondacije.

Nakon završetka, svi sudionici dobit će diplome koje će potvrditi strast uloženu i znanje dobiveno u području street arta. Vizija mini street art akademije je obrazovati nove naraštaje uličnih umjetnika, a najbolji polaznici akademije dobit će priliku sudjelovati u aktivnostima ovogodišnjeg Street Arts Festivala u Mostaru, koji organizira Udruga Rezon.

Prijave na Street Art Mini akademiju su otvorene od 9. do 16. lipnja. Za više informacija posjetite Facebook/Instagram stranicu Udruge Rezon ili nas kontaktirajte putem e-maila: udrugarezon@gmail.com.

