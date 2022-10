Husejn Bajraktarević jedan od najboljih mladih harmonikaša u svijetu

Bosna i Hercegovina je od davnina poznata kao podneblje koje je iznjedrilo vrsne pjevače i vrlo talentovane muzičare i harmonikaše, a jedan od njih je i mladi Sarajlija Husejn Bajraktarević koji je dosad već osvojio brojne nagrade i pehare na takmičenjima u domovini i svijetu.

Ovaj 16-godišnji učenik Srednje muzičke škole u Sarajevu kao predstavnik Bosne i Hercegovine nedavno je u konkurenciji juniora osvojio treće mjesto u kategoriji klasična harmonika na Svjetskom kupu u Švicarskoj. Mladi Sarajlija je ovaj veliki uspjeh ostvario u konkurenciji 19 takmičara iz deset zemalja.

Pored velikog uspjeha u Švicarskoj, ranije je osvojio ukupno 16 prvih nagrada na internacionalnim takmičenjima i prva mjesta u domovini, a posebno izdvaja pobjedu na Akkordeonfestu u Grazu.

Bajraktarević je inače učenik drugog razreda na odsjeku harmonika, u klasi profesorice Melite Čičić.

U razgovoru za Anadoju Agency (AA), talentovani harmonikaš istakao je kako od devete godine svira harmoniku, ali da je posebno sretan zbog uspjeha koji je ostvario na Svjetskom kupu u Švicarskoj, jednom od najprestižnijih takmičenja u svijetu za harmonikaše.

– Trud i rad se isplatili –

“Ovaj uspjeh je bilo teško postići zbog vrlo teške konkurencije, strogog žirija, ali trud i rad se isplatio”, kazao je Bajraktarević.

Vrlo je važna ljubav prema harmonici, posebno za dostizanje najvećih uspjeha na svjetskom nivou, ali bh. harmonikaš napominje da je vježbanje vrlo važno za napredak i velike rezultate.

“Svakog dana potrebno je vježbati jer svaki dan koji se preskoči loše utiče na uspjeh. Svaki dan po četiri do pet sati vježbam”, dodao je Bajraktarević, te se posebno zahvalio profesorici i ranijim profesorima za sve svoje uspjehe.

Ističe kako je posebno sretan zbog toga što ima priliku da na svjetskim takmičenjima predstavlja svoju državu Bosnu i Hercegovinu.

“Predstavljati svoju državu znači mnogo za mene jer moje je je srce ispunjeno kada me prozovu ‘Husejn Bajraktarević, treće mjesto, Bosnia and Herzegovina’. To mi mnogo znači”, kazao je nadareni mladić, koji izučava sve vrste muzike, od rokokoa, baroka, klasike do savremene muzike.

– Potrebna mu kvalitetnija harmonika –

Harmonika koju trenutno koristi nije baš u najboljem stanju, te mu je potrebna novija i kvalitetnija, dodajući kako bi tada postizao još veće uspjehe i rezultate.

Njegovi budući planovi su da završi Srednju muzičku školu, a potom planira upisati Muzičku akademiju.

Profesorica Čičić ističe da mnogi vjerovatno nisu ni svjesni uspjeha koji je Bajraktarević ostvario na Svjetskom kupu u Švicarskoj.

“Husejn Bajraktarević je jedno izuzetno vrijedno i nadareno dijete. Postigao je jedan izuzetan rezultat. Treći je u svijetu na takmičenju u Švicarskoj”, rekla je profesorica, dodajući da je mladi harmonikaš na najbolji način bio ambasador svoje države:

“Imali smo priliku da Husejn pokaže svoja znanja na tako jednom svjetskom nivou i osvojio je je treću nagradu, što je dosad najveći rezultat i uspjeh u Federaciji i mislim u Bosni i Hercegovini u toj kategoriji.”

Za vrhunske rezultate na svjetskom nivou potrebno je mnogo toga, a napominje da su posebno važni predznanje iz Osnovne muzičke škole, podrška roditelja, disciplina, upornost i naravno naporan rad.

“Važno je slaviti ovakav uspjeh u ovakvim lošim vremenima. Mi idemo dalje”, rekla je Čičić, dodajući da je pred Husejnom blistava karijera, još mnogo uspjeha i radosti kako za njega tako i za cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Facebook komentari