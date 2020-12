BIO JE TIH, KAO DA SE OPRAŠTAO OD SVEGA: Andrijana je provela sa Džejem dvadeset godina

Andrijana Tomanić opisala kako su izgledali posljednji dani i sati muzičke legende Džeja Ramadanovskog te naglasila da ga je ugušilo to što je mjesecima bio zatvoren u kući. Dugogodišnja saradnica i prijateljica koja je s njim živjela, te tako i provela posljednje dane i sate njegovog života, otkriva da je pjevač bukvalno odumirao otkako vlada koronavirus, koji ga je na kraju i potpuno ugasio.

– Džej je uvijek bio vrtiguz. Volio je kafiće i izlaske, njega je ova korona udavila. Pola Dorćola i mnogo njegovih bliskih prijatelja bilo je zaraženo virusom. Ana i Marija su ga opominjale da čuva zdravlje jer je operisao srce, pa je tek tada počeo da pazi. Poslije nije nigdje izlazio – priča Andrijana, te kaže da je primetila da se pjevač tri-četiri dana pred smrt ponašao čudno, ali ništa nije ukazivalo na to da se sprema najgore.

– Kad se prisjetim kako je Džej proveo posljednje dane života, sve mi ukazuje na to kao da se od svega opraštao. Nije više imao onu prepoznatljivu energiju. Obično kad leži ili sjedi, ide neka muzika. On za to vrijeme hvata melodije, zviždi. Nekako je bio tih. Mnogo je kašljao, pa sam mu donijela matični mliječ. Pitala sam ga da slučajno nije negde zakačio koronu, ali mi je rekao: “Ma nisam! Možda sam se prehladio.” Nije čak ni pio. Možda jedan ili dva viskija. Kada mu je došla spremačica, kazao joj je da ne usisava. Rekla mu je da mora da pospremi, pa je zbog toga otišao u sobu. Nije volio zvuk usisivača. Otišla sam do prodavnice, a kada sam se vratila, zatekla sam ga na krevetu kako leži, ali kao da je krenuo da ustane. Noge mu na podu, na ivici kreveta, kao da sjedi, a leži. Počnem da ga dozivam, on ništa. Nije se ukrutio, a nije bio ni hladan. Dozivala sam ga, ali nije bilo odgovora. Odmah sam pozvala Hitnu pomoć i počela da lupam na prva vrata u komšiluku. Kada su došli, reanimirali su ga, davali mu adrenalin, ali nisu uspjeli. Srce mu je stalo. Što se imovine tiče, sve će da naslijede njegova djeca i unuci jer je on razveden. Na svoje ime ima stan i račun u banci. Nadi je dao kuću, on je gospodin čovjek i na sve je mislio- ispričala je Andrijana, prenosi Express

