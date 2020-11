Džejla: Roditelji su svjesni da se bliži vrijeme kada ću napustiti porodični dom

Kako je u više navrata istakla, ne žuri joj se s objavljivanjem druge, premda preslušava melodije, dok joj je na prvom mjestu fakultet koji planira da upiše, te da ga stavi na listu svojih prioriteta ispred karijere.

– Želja mi je da studiram ekonomiju, a da li će to biti u Beogradu, još uvijek nisam odlučila. U glavi imam nekoliko opcija i još pola godine za razmišljanje. Roditelji su svjesni da se bliži to vrijeme u kojem ću napustiti porodični dom i nije im svejedno, ipak sam ja njihovo mezimče, ali me podržavaju u svakoj mojoj odluci – ispričala je Džejla za “Story”.

Otac ide sa mnom na sve moje nastupe. On i mama su uvijek tu za mene da se konsultujemo oko važnih odluka, ali ipak pregovore uglavnom obavljam sama – dodala je Ramovićeva, a potom se osvrnula i na komentare da ostavlja utisak “hladne i rezervnisane osobe”:

– Nerijetko čujem te komentare. Mirna sam osoba i ne mogu da se opustim u novom društvu brže od očekivanog, pa pretpostavljam da mi zbog toga pripisuju te osobine. Međutim, oni koji me dobro poznaju znaju da sam potpuno suprotno od svega onoga što se priča i piše, prenosi pulsonline.

