Anid Ćušić i Gabrijela Pejčev: ”Sve je počelo na žurci. Ona je prišla meni”!

Mnogi kažu da ovaj spoj nisu očekivali, a mladi pjevači u emisiji ”Grand magazin” objasnili su kako su se upoznali i kako je došlo do saradnje- Radio sam na žurci kod kolege Ace Živanovića, a ona je bila tu. I prišla mi je i rekla ”što mi ne bi uradili neku pesmu” i ja sam odgovorio što da ne, ako iskoči prava pjesma- kaže Anid, a Gabrijela se nadovezala- Ja sam bila oduševljena kako on dobro razdvaja narodnjake i zabavnjake. U jednom trenutku peva Sašu Kovačevića, okrenem se vidim on, pa Šabana Šaulića, okrenem se ono ista osoba peva te pjesme. To ga razdvaja od drugih.

Na pitanje voditeljke, da li Gabrijela ima problem da u bilo kom pogledu priđe muškarcu prva, ona odgovara- Nije mi mrsko ako me neko stvarno zainteresuje, i ako vidim da taj neko može da bude neko potencijalan. Radila sam to već. Nemam problem sa tim, piše Grand

