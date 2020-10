“DARI SU MOŽDA I SIN I DEČKO U PUBERTETU” Pjevačica u problemima, psiholog joj savjetovao samo jedno

I ako bivši muž Dare Bubamare Milan Kesić tvrdi da mu ne smeta što se ona sada i javno zabavlja sa 24 godine mlađim dečkom, njene kolege su u čudu. Naime, razlika između Darinog sina i dečka je samo 10 godina!

– Iskreno ne bih mogla svog sina Mirka da zamislim sa ženom koja je od njega starija 24 godine. Ali, sa druge strane, ne možeš nikome da zabraniš da se voli. I meni svaki dan stižu poruke, udvaraju mi se muškarci, šalju cvijeće, zovu. Kada provjerim koliko imaju godina, to je sve do 30. Kažem: “Pa, *ebem mu mater, hoće li se javiti neki stariji, šta da radim sa djecom?” Plus, moj sin MIrko bi poludio da ja tako nešto uradim. Ne bi on prihvatio da mi njegov takoreći vršnjak bude dečko, a njemu očuh. Ma, kakvi – iskrena je Goca Božinovska, a ugledni psihijatar dr Jovan Marić objašnjava:

– Ta veza ne može pozitivno da utiče na njeno dijete. U zabludi je ako misli da mogu da se druže, fataju, ali neće sin prihvatiti, da neki momak spava sa njegovom majkom, pogotovo što je partner toliko mlađi. Možda su joj dijete i partner u pubertetu. Ona je nepažljiva majka koja može izazvati posljedice sinu. Starije žene ne mogu da vrte klince oko malog prsta., jer je biološka prednost na strani mlađeg, i on dominira jer zna da ima život ispred sebe – kaže ovaj stručnjak i navodi da je imao slične primjere u praksi, prenosi Express

Facebook komentari