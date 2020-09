Da li ga prepoznajete? Dječak sa fotke je mnogo poznat i danas ima 58 godina – Svi znamo i njega i njegove pjesme

Dino Merlin, regionalna muzička zvijezda, proslavio je 58. rođendan. Pjevač je rođen 12. septembra 1962. godine u Sarajevu, piše “Espreso“.

Merlin važi i za porodičnog čovjeka, a svoju porodicu krije od očiju javnosti. On je već 28 godina vjeran samo jednoj ženi – Ameli, a više puta istakao je da je to bila ljubav na prvi pogled. Ipak, nije sve od starta bilo idilično, s obzirom da su se Amelini roditelji protivili njihovoj vezi, jer on je bio siromašan i bez perspektive.

Na koncu svega, njihova ljubav i istrajnost je pobijedila, a da nisu pogriješili pokazuje to što traju gotovo već tri decenije.

Evo kako je Merlin izgledao sa samo godinu dana:

Hamzin i Naidin babo i Amelin suprug, Edin Dino Merlin Dervišhalidović, proslavio je danas svoj 58. rođendan. A ovdje je imao samo godinu. Čestitamo. Objavljuje Stari Dedo u Subota, 12. rujna 2020.

