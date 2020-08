Vrećo je ovu novu transformaciju podijelio sa svim obožavaocima i napisao je:

“Nove pjesme, mustaći, promjena koja mi je prijala.

Jedva čekam ući u studio snimiti nove pjesme,Prince & Freedie su me inspirisali, show must go on.

Spreman sam za nove sjajne projekte. Šaljem vam puuuuno ljubavi, znam da ćete pisati nadugo i naširoko sada…”, napisao je Vrećo uz fotografiju, prenosi “Radiosarajevo“.

