Đorđe David u bolnici: Imam upalu pluća, čekam rezultate

Treći dan sam u bolnici . Prvo na infektivnoj. Danas prebačen na pulmologiju u okviru KC! Upala pluća. Čekam rezultate testa na korona virus! Baš sam bzvz . Jak sam , ali … javljam čim dobijem rezultate! Čuvajte se ljudi! Bože zdravlja! #singer #actor #performer #djordjedavid @armyshopsrbija @naviforce_srbija #fightforhealt #belgrade #serbia🇷🇸 #europe🇪🇺