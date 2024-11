Enes Begović izgubio sina prošle godine, a sada je saopštio važnu odluku

On se u tom periodu povukao iz javnosti, a sada je podijelio vijesti sa svojim fanovima.

On za Novu godinu odlazi u Ameriku gdje će imati turneju i gdje će provesti jedan duži period.

Iako je Begović važio za jednog od najpozitivnijih ljudi na estradi, nakon tragedije se povukao iz javnog života, a njegova kuma Elvira Rahić je tada govorila o pjevaču.

– Nažalost je doživio tu tragediju. Još uvijek se ne vraća na scenu, sigurno i neće dok godišnica smrti njegovog sina ne prođe. Mogu samo da kažem ne daj Bože nikome da doživi ono što je moj kum doživio. Ni blizu, a kamoli to – rekla je prije nekoliko mjeseci i otkrila kako se nosi sa velikim bolom, prenosi Novi.

– I kada vam se dijete razboli, bude vam teško a kamoli da ga izgubite. Nikada se neće vratiti sigurno onaj duh u njemu jer jednostavno, on je to crpio iz porodice. On je neko ko izuzetno voli i cijeni porodicu i svu snagu je pronalazio upravo u njoj. Sada će zaista faliti jedna karika u svemu tome da bi bio Enes ono što jeste – ispričala je Elvira za Grand.

