Njoj je Bora Čorba posvetio “Ostani đubre do kraja”: Fatalnu plavušu znala je cijela Juga, evo ko je ona FOTO

Objavljeno: 23.08.2024. 20:48h

Bora Đorđević, frontmen “Riblje čorbe”, ostavio je neizbrisiv trag na rok sceni bivše Jugoslavije. Njegovi tekstovi, često šaljivi i surovo realni, obuhvataju i pesme o nesrećnim ljubavima. Jedna od najvećih inspiracija za njegove hitove bila je beogradska manekenka Biljana Nevajda Šević.

Bora Đorđević je ikona domaćeg roka, a njegove pesme su deo kulturnog nasleđa. Biljana Nevajda Šević, koja je bila muza za nekoliko njegovih pesama, otkrila je jednom prilikom zanimljive detalje o njihovom odnosu.

Biljana Nevajda Šević bila je popularna manekenka u sedamdesetim godinama. Iako je napustila svet glamura, ostala je zapamćena kao inspiracija za Borine pesme “Ostani đubre do kraja”, “Dva dinara druže” i “Poslednja pesma o tebi”. Bora je bio ludo zaljubljen u nju, a njihov raskid inspirisao je ove hitove.

– Interesantno je to što su me godinama prozivali za pesmu ‘Lutka sa naslovne strane’, pa sam redovno morala da se branim da zapravo nisam ‘lutka’ nego ‘đubre’. Iako na prvi pogled zvuči apsurdno, istina je da svako ko zna tekstove ovih Čorbinih pesama, zna zašto je mnogo bolje biti junakinja pesme ‘Ostani đubre do kraja'” – rekla je Biljana za domaće medije.

Biljana je otkrila da je Bora kontaktirao sa njom jedne večeri, delimično pijan, i pročitao joj pesmu “Ostani đubre do kraja”. Iako joj je u početku “đubre” zvučalo grubo, kasnije je shvatila da je to kompliment. Druga pesma, “Dva dinara druže”, nastala je kada je Bora, uplakan zbog raskida, otišao u toalet, a radnik mu je tražio dva dinara.

Mnogo godina kasnije, Biljanina ćerka, koja je radila kao novinarka, zakazala je intervju sa Borom. Bora je tada Biljani pročitao stihove pesme “Poslednja pesma o tebi”, što ju je duboko dirnulo.

– Bila je to najlepša ljubavna pesma koju sam u životu čula: ‘Posle tebe potop, ništa nije vredno, podmuklo zaboli kao kvarni zubi, istina je da se samo jednom ljubi.’ Istina je da nisam mogla da verujem da me je toliko voleo, jer mu u mladosti ništa nisam verovala” – rekla je Biljana, prenosi espreso.

