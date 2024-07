Ša DIVLJA I PROVALJUJE – Zbog Mioninog poteza ušao u crveno: Obezbjeđenje ga OPKOLILO

Nenad Aleksić Ša nije mogao da sakrije netrpeljivost koju ima prema svojoj izabranici Mioni Jovanović zbog konstantnog traženja razloga da raskine sa njim.

Već danima njihov turbolentan odnos ne jenjava, a sada je došlo i do većih komplikacija kada je Jovanovićeva iznela niz uvreda, nakon čega je Ša počeo da divlja. Zbog njenog ponašanja, Ša ju je pratio u stopu.

– Izađi da pričamo, ima da pričaš evo veruj mi – rekao je Nenad. Neću – rekla je Miona.

Miona je bila u kupatilu, a Ša je upao dok su se druge učesnice tuširale. Uporno ju je pratio, a Miona je izbegavala da sa njim razgovara. Mionina porodica se već oglašavala putem društvenih mreža o njenoj vezi i dešavanjima u rijalitiju, a sada je i Mionina baka odlučila da javno iznese svoje mišljenje.

– Stanislav je bio dva puta kod nas, bio je fer čovek. Nikoga nije pljuvao nikada, ni Mionu, nikada. A ovaj čovek (Ša), šta radi, čoveče, ovaj nam pravi haos u životu! On viče da je dobar… Koja dobrota, čoveče, gde mu je ta dobrota?! On ne zna šta je dobar čovek! U našoj porodici nikada niko takav nije bio, niko povisio ton nije. Čudim se Mioni, šta je njoj?! Za Novu godinu je rekla da ne može da ga ostavi, jer se plaši njega. Strašna stvar – u dahu priča baka Šta je radio Vanji, šta je radio Tari?! Pročitajte što su davale izjave. On je dobar za izbegavanje! Ne zna Miona ništa, on je malo mlađi od Mioninog oca. Šta on ima od karijere, gde mu je karijera?! Prodao stan, pa kupio u Zemunu. Što, ako je tako uspešan, nije kupio u Beogradu na vodi? – zapitala se ona.

Izabraniku svoje unuke se neće javiti tokom superfinala, dok bivšem hoće.

– Ako ostane do superfinala, dolazimo. Dolaze otac, majka, brat i baba Milica. Kakav Ša, ja neću njega ni da pogledam. Stanislavu bih se javila, u svakom slučaju. Ša je i oca i majku, brata, sve… Molim lepo. Zašto bih Ša pružala ruku?! Nikome ne treba u životu! Miona, ako je njega izabrala, nas je otkačila, i mi ćemo nju da otkačimo i molim lepo – poručila je baka Milica.

Detaljnije pogledajte na video-klipu u nastavku:

