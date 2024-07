HITNO PREKINULA program – Iznijete JEZIVE tvrdnje na Anelin račun: Nastao žestok sukob u “Eliti”

U toku emisije “Radio amnezija”, Milena Kačavenda ugostila je Bojanu Pavlović i Aneli Ahmić koje su se žestoko pokačile zbog Maje Marinković.

Bojana je na sve načine pokušala da ocrni Ahmićevu, pa je tako u programu uživo počela da iznosi niz tvrdnji na njen račun. Ova devojka je folirant i prevarant, njoj nikada nije ništa nije sveto. Napada sve – rekla je Bojana.

– Napala si me, spominjala si mi ćerku, after parti, samo traži kadar – rekla je Aneli.Sa dva argumenta sam te bacila u vodu, prvi je za Staniju, a drugi argument je da je probala od Janjuša da napravi isto što radi sa Alibabom, ona je kao žrtva, nije normalno da se posle abortusa ovako ponaša. Žena sve napada, napadala je ljude, napadala je sve. Ja sam uz Maju šta god da se desilo, ova žena šta god da iznosi je laž – rekla je Bojana.Aneli razočarana u Janjuša

Podsetimo, Aneli je nakon što je prekinula trudnoću otvorila dušu i priznala kako se nosi sa tom situacijom i koliko se kaje što je bila u vezi sa Janjušem.

– Ne, sekunde se ne kajem što sam abortirala. Meni je teško, meni je jako teško u glavi, ne mogu nikako da prihvatim neke stvari, pogotovo one koje me čekaju. Lagala bih kada bih rekla da se kajem, to je prvi muškarac za kog se kajem, kajem se što sam ikada završila sa njim, kajem se što sam se ikada mirila sa njim, on je moje najveće kajanje, mislim da me je baš onako unakazio. Pričala sam večeras kada je moj bivši odnos, mene je bilo sramota da kažem da je moj suprug na slikama sa Stanijom, mene je to bilo sramota, ja to nisam prijateljicama govorila, kako da ja to kažem?! Ljudi su svi saznali da je to on tek kada sam ušla ovde, znale su dve prijateljice, mama, brat i ti neki bliski ljudi, niko drugi, zamisli kakva me je sad sramota, to nije ništa kako je sada šta mi se desilo, s tim da sam izigrana, uopšte me nije voleo. Ja njega kada vidim, gadi mi se, niko mi se nije gadio kao on, iskrena sam, neću da lažem, jer mislim da ima veću težinu kao prethodno. Ja sam ovde sada na televiziji, završila gde sam bila neki dan uspavana, meni nema gore od ovoga, ne bih se čudila da mi leteći tanjir padne na glavu. Ne može od ovoga gore biti, imaću taj neki pečat. Zamisli kada dođem u Dubrovnik tamo gde me svi znaju, to je malo mesto. Kako će mene ti ljudi gledati, ovaj je ostavio, zaljubila se tamo, kakvu vezu sam imala, ostala trudna, očistila se, ovaj me napravio budaletinom ovde. Kajem se i što sam došla ovde na kraju jer nisam planirala da će mi se ovo desiti, da ću ući u vezu, meni je ovo jedna od najgorih veza. Jeste, meni jeste gori od Asmina, Asmin me nikada nije ostavio u trudnoći, mi smo itekako lepo živeli. On je katastrofa, nema nijednu dobru stranu, jedino je dobro što me nikada nije vređao, niti smo se konstantno svađali, ali sam najgore uvrede dobila od njega (Janjuš) – rekla je Aneli,piše Srbijadanas

