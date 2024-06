Ša će podivljati kada sazna – ne zna šta se sprema: Produkcija potvrdila da i ONI dolaze u subotu na vjenčanje

U specijalnom saopštenju televizije Pink i produkcije rijaliti šou-programa „Elita“ najavljen je veliki događaj koji će uzdrmati milione gledalaca. Stanislav Krofak i Miona Jovanović, bivši partneri i učesnici rijalitija, konačno će ovog vikenda stati na „ludi kamen“.

Njihovo dugo iščekivano venčanje pred kamerama izazvalo je ogromno interesovanje, a pripreme za ovu grandioznu ceremoniju su u punom jeku. Ikao je ostalo još nešto više od dve nedelje pred veliko finale sedme sezone, očekuje se da će ovaj trenuitak biti jedan od prelomnih trenutaka u ovoj sezoni, psoebno jer je Nenad Aleksić Ša psihički nestabilan i ljubomoran, te će teško da podnese rijaliti igru u kojoj se njegova sadašnja devojka udaje za bivšeg momka, koji je zgodniji, mlađi i bogatiji od njega. Spektakl u Šimanovcima

U subotu, na imanju u Šimanovcima, svečanost će bit započeta tradicionalnom „kupovinom mlade“ u 13:30 časova. Nakon toga, ceremonija venčanja i gala proslava održaće se u 22 sata. Na čelu ceremonije biće Bora Santana, poznata rijaliti zvezda i šoumen, čiji će talenat za dobar provod sigurno doprineti nezaboravnoj atmosferi.

Bora Santana se i nedavno venčao sa Milicom Kemez te tako ne sumnjamo da će deo svog iskustva da prenese i na ovo venčanje.Bogat muzički program

Za vrhunsku muzičku podlogu i veselje biće zaduženi čuvena folk zvezda Nada Topčagić i orkestar Mikice Gačića, koji obećavaju neviđeni spektakl. Uz njih, DJ Neba, poznat po svojim setovima na svakoj žurci na imanju, pobrinuće se da zabava traje do kasno u Miona birala venčanicu

Miona Jovanović, koja je proteklih dana isprobavala različite venčanice, konačno je izabrala onu u kojoj će se zakleti na večnu ljubav. Birajući između dve bele toalete, donela je odluku koju će nositi na ovaj važan dan, obeležavajući početak novog poglavlja Elita.-Rekao sam da imam kompleks niže vrednosti. Pitalo me Drvo kako komentarišem to što si branila bivšeg sinoć? – upitao je Ša.

– To ti kažeš, pa se svi popale – rekla je Miona.

-Rekao sam da ne znam čemu potreba da se ja ponižavam. Za svadbu sam rekao da je najveća boleština do sada, to što si srećna i nasmejana, ne mogu da razumem da se neko toliko raduje tome – rekao je Ša.

Nada Topčagić je pevala na žurki u Eliti u decembru. U tom trenutku je bila aktuelna priča oko razvoda Jovane Tomić Matore i Anita Stanojlović.

– Bilo mi je lepo u rijalitiju, nisam znala da me snimaju, rekla sam Matoroj da se pomiri sa Anitom. Nisam htela da izađem. Već je trebalo da idem kući, bilo je jutro. Njima je tamo opasno dobro, Mići sam rekla da bih tamo ostala. Svi me vole, srčano su me pozdravili. Izdržala bih ja dobro sa njima. Trebalo je da uđem sa Teodorinom mamom, sve bih im nabila na glavu. Prijatno mi je bilo. Zvali su me da uđem na mesec dana u rijaliti – rekla je Nada ,piše Srbijadanas

