Iznenadna odluka Velikog šefa stupila na snagu: Odabrani učesnici NAPUSTILI Belu kuću

U Beli kuću je upravo pristiglo pismo Velikog šefa.

Učesnici “Elite” obavešteni su da je prodavnica otvorena, te su oni brže bolje Draga Elito, prodavnica je upravo otvorena. Podsećamo vas da Odabrani imaju prednost, a prodavnica radi do 13:30, te pokušajte da se organizujete što bolje kako bi svi stigli – glasilo je pismo Velikog šefa.

Detaljnije pogledajte u nastavku.Podsetimo, finale “Elite” se bliži, a javnost već spekuliše ko bi mogao biti potencijalni pobednik.

Aneli Ahmić je već na samom početku rijalitija važila za jednog od glavnih favorita za pobedu.

Tokom nekoliko meseci boravka na imanju “Elite” njena glasačka moć je slabila, ako je verovati komentarima ljudi na društvenim mrežama, kao i brojnim anketama.

Međutim, reklo bi se da je gostovanje Asmina i Stanije kontraproduktivno delovalo, te da je Aneli sada popularnija nego ikad.

U prilog tome govori i jedna internet anketa na kojoj je upravo Aneli nakon par meseci ponovo na prvom mestu sa 37% glasova, dok je druga Maja Marinković sa 19% glasova, piše Kurir.

Ljudi komentarišu da je Anelino prvo mesto “zapečaćeno” i da je ona nova pobednica. Da li će tako biti, ostaje da vidimo.

Aneli prekinula trudnoću

Aneli Ahmić nedavno je abortirala Janjuševo dete. Njihov odnos mesecima je bio turbulentan, a ništa se nije poboljšalo ni nakon saznanja da će postati roditelji.

Ahmićevoj je kiretaža urađena u jednoj privatnoj klinici, a nakon nekoliko sati vratila se na imanje u Šimanovcima gde ju je sačekala tužba od bivše žene Marka Janjuševića Janjuša.

Maja prišla Aneli nakon abortusa

Ono što je iznenadilo mnoge jeste poseta Maje Marinković emotivno i psihički ranjenoj Ahmićevoj. Ona je, publika pretpostavlja, najbolje mogla da razume starletu u ovim bolnim momentima, pošto je i sama kroz isto prošla sa istim čovekom.

– Je l’ ti teško? – pitala je Maja.

– Biće bolje – odgovorila je Aneli.

– Polako, odmori sad. Morala sam da dođem… Tako će ti biti par dana, a onda će ti biti lakše. Lezi, naspavaj se, biće ti bolje – govorila je Marinkovićeva.

– Hvala ti – dodala je Aneli.

– Nema na čemu, ovo je stvaro iskreno – poručila je Maja.

Sukob Maje i Janjuša

Tenzija između Maje Marinković i njenog bivšeg dečka Marka Janjuševića Janjuša u “Eliti” polako doseže vrhunac, s obzirom na to da je Maja stala na stranu Aneli Ahmić koja je zbog Janjuševog ponašanja prema njoj pre nekoliko dana abortirala njihovo dete.

Svađe Janjuša i Maje na momenat je delovalo kao da su stale, no, međutim, to je sve bilo kratkog daha.

Naime, njih dvoje su ušli u žestok verbalni okršaj, koji je nadalje postao svakodnevni, kada je Marinkovićeva stala na stranu Aneli Ahmić, koja je abortirala njeno i Janjuševo dete, zbog njegovog nemarnog ponašanja prema njoj tokom trajanja same trudnoće.

Dakle, sve je počelo od momenta kada je Maja ponovo sa milionima gledalaca i učesnicima podelila svoje iskustvo u vezi sa Janjušem, tj. kada je u pauzi između dve sezone ostala trudna i tom prilikom, takođe, abortirala Janjuševo dete, te su je mnogi optuživali da laže, što se na kraju dokazalo kao istina.

Maja je, takođe, u nekoliko navrata istakla da sve što je pričao Aneli, sve te, kako je rekla, slatke i lepe reči, sve je pričao i njoj, što je Janjuš striktno negirao, tvrdeći da on nju nikada nije priznao za devojku.

No, međutim, sada je isplivao snimak iz pete sezone “Zadruge”, kada se Janjuš obraćao Maji tokom jedne od svojih podela budžeta, u kojoj je tvrdio potpuno suprotno, tj. da je Marinkovićeva zapravo druga žena, posle njegove bivše žene Ene, koju je on voleo, ističući da je njegova ljubav prema njoj bila velika, dok danas tvrdi da suprotno – Da je Aneli druga žena koju je on najviše voleo posle Ene, kao i mnoge druge stvari.

