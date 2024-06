Dragana o bivšem mužu: KADA BIH VAM POKAZALA NEKE STVARI…

Već tri godine ne žive zajedno, što je pjevačica istakla u javnosti, a ona ga je i tužila i uskoro će se tim povodom sresti na sudu.

Pjevačica u posljednje vrijeme u intervjuima o bivšem priča hladno, a nekada je ovako opisivala njihovu ljubav.

– Moj Toni… O, Bože dragi, niko se ne hvali svojom ženom kao on! (smijeh) To je, znači… Kad bih vam pokazala neke stvari… On se druži sada sa Van Damom, glumcem, njegovim prijateljima, kolegama iz Amerike, Francuske… Sada svi oni znaju za Draganu Mirković i prate me na Instagramu!

Znači, to je nevjerovatno da su me zapratili, mi se tako dopisujemo, jedva čekamo da se upoznamo i tako to… (smijeh) Tako da, kad kažem, Toni kad počne da priča o meni… Tu odmah zamislite sve vau, i morate da me zapratite – ispričala je ranije Dragana Mirković za “Objektiv”.

Na društvenim mrežama je, inače, isplivala Draganina objava od prije godinu i po dana, u kojoj dijeli zajedničke slike sa Tonijem, iako su, kako je sama priznala, tad uveliko bili rastavljeni.

