Novi OKRŠAJ Stanislava i Ša – Rivali žestoko zaratili, Miona PATOSIRALA bivšeg dečka: “Folirao se, sada mu popuštaju kočnice”

Mjesecima unazad glavna tema u Bijeloj kući su Miona Jovanović, Nenad Aleksić Ša i Stanislav Krofak. Miona je ušla u rijaliti kao zauzeta djevojka, a onda je ostavila Stanislava i upustila se u vezu sa reperom. Ša je često negativno komentarisao Stanislava, a onda je on riješio da uđe u rijaliti i da se obračuna sa njim.

Miona je noćas tokom emisije “Pretres nedelje” komentarisala sukob Stanislava i Ša. nakon njenog izlaganja desio se novi okršaj ovih rivala. Reper je uveren da je Stanislav hteo ponovo da osvoji Mionu, pa da je ostavi i na taj način joj se osveti.

Miona je sigurna da je ona razlog zašto je Stanislav ušao u rijaliti

– Miona šokirana si Stanislavom i njegovom reakcijom kada ja nasrnuo na Ša – rekao je Milan.

– Da, šokirana sam. Sve vreme se folirao, ćutao je dok su nas napadali, sedeo je i smeškao se. On je kao bio lagan, ali ustvari je poklekao, a tek je ovde 3,4 meseca. Toliko je mogao i da odglumi. Da je ovde deset meseci tek bi videli ko je i šta je. Ja sam ubeđena da sam ja bila cilj njegovog ulaska, očekivao je verovatno da ćemo ja i Ša raskinuti. Očigledno da mu malo popuštaju kočnice. Kada ga je Ša vređao i provocirao, Stanislav je ćutao i smejao se. Sada mi nije jasno zašto je tako reagovao. Nije mi jasno to, ali očigledno da je ispao malo iz šina – rekla je Miona.

– Ja sam rekao prvi dan što sam došao i to je tako. On je mene vređao nedeljama i ja sam došao i tu sam mu začepio usta. On više nije pričao o meni – rekao je Stanislav.

Okršaj Stanislava i Ša

– Ti meni nisi začepio usta, moja je stvar je što sam se izvinio. Ja sam pogrešio i to je to. Ja sam tebi rekao ovde da ti treba da si verbalno jak, ako ti i ja imamo raspravu i ti mene bocneš, ja tebe imam poptuno pravo da provučem. Ja apsolutno nisam rekao ništa osim onoga što ti nisi rekao Jovani u vašem razgovoru. Šta sam ja rekao toliko pogrešno da ti onako odreaguješ – rekao je Ša.

– Ja sam dobio da navedem tri osobe ja sam naveo tebe, Maju i Mionu. Posle toga si odmah ustao i ti pričao o meni – rekao je Stanislav.

– Ja mogu da kažem da si ti mene iskoristio, da se čuje više za tebe da ovo da ono i to je to – rekao je Ša.

– Ti nemaš pravo da mene provlačiš jer si ti kriv. Ja sam osetio da si me pecnuo i zato sam tako odreagovao – rekao je Stanislav.

– Moraš znati da ja imam pravo na svoje mišljenje – rekao je Ša.

– Pa možeš, ali ne pogrešno – rekao je Staanislav.

– Pa dok nisam došao, sve si lagao o meni – rekao je Stanislav.

– Ne možeš da mi zabraniš da pričam, ja ću uvek pričati šta mislim – rekao je Ša.

– Meni je svake nedelje izlazio po jedan klip, ja kad sam došao ovde, on mene više u tom smislu nije spominjao. To što Miona priča nema veze s vezom – rekao je Stanislav.

– On je sportista, borac, ne podnosi poraz, dođe ovde… Ja mislim da je on očekivao jednu laganu priču. Malo će se vratiti Mioni, pa će da je šutne. Mislim da njega nervira što on nije ispunio cilj, ja mislim da ima drugi cilj. Mislio je da će da izazove neku veću reakciju kod Mione, ali nije imun na nju. Povređen mu je ego – rekao je Ša.

– Ja ne razumem vas. Ja da sam hteo, ja sam došao i rekao da me ne zanima apsolutno. Ja sam sve objasnio – rekao je Stanislav.

– Stanislave ti si rekao da bi se javio Mioninom tati ukoliko bi te zvao – rekao je Milan, piše srbija danas.

