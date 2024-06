Janjuš se obratio Asminu Durdžiću – uputio mu podršku nakon što je saznao: Trudna Aneli jeca dok sluša

Sinoć je tokom emisije “Gledanje snimaka” u “Eliti” došlo do novog sukoba između Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuša, kog je Miona Jovanović osudila, piše srbija danas.

Janjuš je dodatno pobjesnoo, pa je javno pružio podršku Asminu Durdžiću, što je Aneli rasplakalo.

– Njoj je poremećen mozak i karakter joj je poremećen. Ja sad ovo kad vidim ona je Asmina sve namjestila, ko zna šta je to, kad vidim šta je sa mnom. Ja vidim kako ona priča o tome kako pokušava da nametne da sam je ostavio trudnu, a ja svaki dan govorim da nije tako. Da li su njeni postupci sjajni? Moji mogu da budu sjajni kad njeni budu, ali nije moguće da njeni budu – dodao je Janjuš.

– On je smrad koji daje Asminu podršku, a zna šta on meni radi napolju. On njega podržava, daje mu vjetar u leđa. Mene boli ovo što on radi, a ja znam da sam tu čista. Mene Asmin ne može da povrijedi, ali može šta on priča. Ja nosim njegovo dijete u meni – plakala je Aneli.

– Što spominješ moju ženu? – pitao je on.

– Meni nisi pričao to, odjednom si okrenuo priču za ženu. Meni je rekao da njoj nema šta da se pravda – dodala je Ahmićeva.

– Djevojko, ne voli te i rodi dijete – poručio je Lepi Mića.

– Ovo su jako ozbilne stvari, ja ovde ne vidim da Janjuš treba da se pravda ženi i da je na taj način to izgovoriti. Mislim da je njemu kako će to Kruna da prihvati. Mislim da treba da sednu, jer da nije bilo ljubavi ne bi došlo do ovoga. Ona je znala sa kim je ušla u vezu, a on sa kim pravi dete. Ovo može samo da ih ojača – poručila je Žana Đorđević.

Miona Jovanović je stala na starnu Aneli te je osudila ponašanje bivšeg košarkaša

– Ne sviđa mi se Janjuševo ponašanje. On treba da stane iza svoje devojke, a ne da skače ovako i da glumi indijanca. On je u lošoj situaciji, ali sam je pričao da rade na detetu i da je hteo da je prosi, a onda je svaki put kao kera izbacivao iz rehaba. Ja bih voleo da su oni spustili loptu kad je trudna. Njoj su sad poremećeni hormoni – govorila je Miona.

