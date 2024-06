Učesnici “Elite” / PREMINUO OTAC nakon bolesti – Ne može da dođe sebi zbog TRAGEDIJE, cimeri jedva zadržali suze

Voditeljka “Elite” juče je ušetala u Bijelu kuću, ne bi li započela novi zadatak koji je Veliki šef spremio za učesnike, piše srbija danas.

Učesnica, Danka Grujić, dobila je riječ kako bi otkrila koji je njen najteži trenutak u životu, a koji tokom boravka na veleleponom imanju u Šimanovcima.

– Što se tiče Elite, nisam imala teških trenutaka, bilo je, ali nije bilo teško…Mama je uspjela da sve dovede u red. Druga situacija je bila kada mi je tata preminuo, period prije toga kada je bio bolestan, pa i poslije toga. Sve je išlo jedno za drugim – rekla je Danka koja je sve prisutne u rijalitiju rastužila.

Podsjetimo, popularna Nišlijka, Miljana Kulić, takođe je dobila riječ kako bi otkrila koji je njen najteži trenutak u životu, a koji tokom boravka na veleleponom imanju u Šimanovcima.

Naime, Kulićeva je cimerima otkrila tragičnu vijest koja potresla cijelu porodicu, a najviše nju.

– U životu je smrt moje bake, umrla je dan pred moj rođendan. Mnogo sam bila vezana za baku, bila mi je sve u životu, dosta vremena sam provodila sa njom…Ponekad se kajem što sam to izgubila, a sve sam imala (Bebica), a s neke strane mi je i drago kada vidim kako vrijeđa moju porodicu. Ne znam da li je glumio da me je volio – otkrila je Miljana.

Pored Kulićeve, riječ su imali i reper Nenad Aleksić Ša, Nenad Macanović Bebica kao i njihova cimerka Anita Stanojlović .

– U “Eliti” mi je sve od Nove godine, pa narednih šest meseci, situacije mnogo bolja, ali je bilo previše loših trenutaka. Nova godina je nekako početak svega lošeg što se desilo, sve ono što ste gledali, razne izjave…Najteži trenutak u životu je ta nemaština u detinjstvu, u jednom trenutku i napuštanje Beograda na godinu dana, kod babe i dede u selo – rekao je Ša.

Anita Stanojlović je sljedeća progovorila i ogolila dušu.

– Spominjanje djeteta, majke, braće, pa čak i mene da sam loša majka, a sada svađe sa Anđelom, emotivno mi je jako teško…Najteže mi je palo kada sam saznala da sam trudna u petom mjesecu, to mi je bio šok, nisam mogla nikako da prihvatim. Majka je prihvatila odmah, a u devetom mjesecu su saznali braća, baba. Mama im je saopštila, nisu htjeli da me ispituju, ali su ćutali jer su znali da mene to pogađa. Dečko je saznao dva dana poslije porođaja, nisam ga ja zvala, sam je došao i prihvatio – rekla je Stanojlovićeva.

Nenad Macanović Bebica je takođe imao teške trenutke u životu, a to je podijelio u današnjoj emisiji:

– Najteži trenutak mi je poslije razvoda kada su napustili stan i kada sam ostao sam. Nismo se slagali i bilo je najbolje da se razvedemo. A najteže ovde mi je bilo kada smo se svađali Teodora i ja i kada smo se vrijeđali – rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari