Darko Tanasijević progovorio o OTKAZU na “Pinku” – Voditelj se hitno oglasio, evo da li je NAPUSTIO ružičasto jato

Novinar i voditelj “Pink” televizije, Darko Tanasijević, danima unazad se nije pojavljivao u emisijama u “Eliti”.

Fanovi pomenutog rijalitija ostali su zabrinuti, te su pomislili da je popularno TV lice napustilo ružičaso jato. Međutim, Tanasijević se danas oglasio na društvenoj mreži Instagram i stao na kraj spekulacijama o njegovom otkazu.

– Društvo, nema mjesta brizi, niti nekakvim spekulacijama, samo sam otišao na mini odmor. Hvala što brinete, gledamo se uživo već u petak, pa u nedjelju i sve nadalje regularno – napisao je Darko.

Voditelj je takođe istakao kako je video puno tvitova, komentara po grupama i poruka koje mu stižu, te je odlučio da otkrije pravu isitnu.

Podsjetimo, mesecima unazad pisalo se i spekulisalo o odnosima voditelja “Pink” televizije, te je Darko Tanasijević progovorio i otkrio istinu, koja se dešava iza kamera “Elite”.

Prvo je progovorio o Milanu Miloševiću, te otkrio zbog čega ga je blokirao na društvenoj mreži Instagram.

– Pitajte njega zašto mi je na blok listi. Samo je dobio milo za drago. kolega Milošević je, mnogi ne znaju, prvi mene otpratio i blokirao, iz meni nepoznatih razloga, a nakon što se, poslije izvjesnog vremena predomislio, revanširao sam se blokom. Zar to nije fer? To je čitava filozofija. Ne pratimo se, na bloku smo, ali to je skroz nevažno. Nema zle krvi, super sarađujemo kad treba, a na račun ove blok afere se čak i sami šalimo, što u emisijama, što i u rijetkim situacijama privatno – rekao je Darko.

Koja te koleginica više nervira, Ivana ili Ana?

– Ivana, defitinivno. Ne sjećam se da me je Ana ikad iznervirala, osim kad kasni kad idemo u izlazak, a Šopićka milion puta. Najviše me iznervira kad se ne javi na telefon, nju dobiti, pa, prije bih Trampa dozvao. Sporečkamo se nekada i kada treba da se dogovorimo ko će koga kad da mijenja, ili oko termina godišnjih odmora, ali se volimo.

Kako komentarišeš povratak Dušice Jakovljević na Pink?

– Otkako je otišla, mjesecima je nisam ni čuo, ni vidio. Nikada se nas dvoje nismo posvađali, ona je rekla da se kaje što je odlazila, ja joj vjerujem i dobrodošla je nazad u tim. Nikada se nisam miješao u odluke čelnika televizije na kojoj radim.

Šta misliš o Jovani Jeremić?

– Jovana je ozbiljna carica, obožavam je. Mnogi me pitaju kakva je ona uživo, kakva je privatno, i svi se iznenad kad kažem da je riječ o jednoj jako finoj, kulturnoj, pristojnoj, mirnoj i pitomoj osobi, bar je to moj utisak. Hodajuća harizma, energija i vedrina, ja je baš gotivim.

Da li bi pristao da vodiš Zvezde Granda?

– Bih, što da ne. Mislim da mi čuči ta scena i da bih i u nekom takvom projektu, muzičkom šou programu, dao nešto novo, nešto više. Volim muziku, muzikalan sam, spontan i duhovit, rekao bih da imam te osnovne kvalifikacije, izuzev ljepote. Još samo da Saša Popović kaže: “Dalje ide, dalje ide” i izgovori moje ime – istakao je Darko za “Star”.

