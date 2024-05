Maja Marinković nakon turbulentne noći sa Stanislavom STREPI OD PRODUKCIJE, OVO JE RAZLOG

Maja je nakon kratke svađe sa Krofakom zverski nasrnula na cimera Uroša Stanića, koji je primio nekoliko udaraca u glavu dok ostatak crnog stola nije pritekao da ga spasi.

Kao da se ne plaši novčane kazne za nastraj, Marinkovićeva je nastavila da se raspravlja sa svojim partnerom, i tom prilikom čule su se žestoke uvrede. Maja i Stanislav nisu štedeli jedno drugo. Ja njemu kažem jedinu stvari koja mi smeta, on to kao da namerno radi – rekla je Maja.

Nakon što su se strasti smirile, Marinkovićeva je sa cimerima podelila svoje strahove. Majo, ti moraš da se ponašaš normalno kao do sada, pa ćemo videti šta i kako će biti – dodala je Bojana.

– Meni nije jasno što je on sa mnom a tako se ponaša i on mi kaže da mu se sviđa, jeste on bio zagrejan, a onda mu je stigla čestitka – rekla je Marinkovićeva,piše Srbijadanas

– Ma kakvi njegovi stavovi, sada kada se objavi sve i vidi se šta je radio. On se ovde širio kako je rekao da neće imati a imao je – dodao je Đedović.

– Misliš da će ih pokazati? – upitala je Maja na šta je Đedović potvrdno odgovorio.

