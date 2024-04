Marko Đedović grubo prekršio pravilo Velikog šefa: UNEZVIJEREN OD BIJESA UNIŠTAVAO INVENTAR

Đedovića je dočekala Maja Marinković, a koliko je bio neraspoložen po povratku na imanje, zbog nervoze čak i bacio bubicu.

Nakon što se smirio, Đedović je vratio bubicu, te sa Majom opleo po Kulićevoj.Više mi je pun k*rac! – odbrusio je Đedović i bacio bubicu, nakon toga je nastavio sa Majom razgovor:

– Sram je bilo! Sram je bilo! Branim je tu, titram joj, zato što joj nije dobro! Sramota, bre! Džukela nezahvalna! Ne zanima me! Da mi ne prilazi, da ne razgovara sa mnom! Oni tako žive, pos*ri se, pa plači i izvinjavaj se, tako i sa njima rade… Sud je doneo odluku da nije normalna, presuda, država je rekla, bila je na veštačenju u Lazi Lazarević, razumeš? Dobila je najblažu moguću presudu, ko to dobija? Napadala službeno lice na sudu, bre! Ismejava sud, okreće se, gleda kroz prozor, pokazivala k*rac ljudima u sudu! Sramota! Svi su na njenoj strani… I ona sad zamera što je izrečeno da je ona nasilnica, sad je i presuđeno, a ne kuka što je otvarala glave, to je sve u redu. I brani je, štiti je, sklanjaj, laži, muljaj, priznala da je ukrala pare… Ma, gledaj, ne zanima me! Šarene laže! Meni sve gore i gore, ne mogu da se smirim, ja sam sve gore i gore, ne mogu da slušam ove budalaštine, nema veze s mozgom sa onim što rade!

Malo pre žestokog obračuna sa Markom, Miljana je evidentno bila neraspoložena. Kulićeva je skoro ceo dan provela u vešeraju, spavajući i plačući,piše Srbijadanas

