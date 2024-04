Stanislav zbog Maje učinio ZABRANJENO: Prekršio pravilo Velikog šefa – biće udaren po džepu zbog ovog poteza?

Stanislav Krofak već nedeljama unazad uživa u ljubavi sa Majom Marinković. Zadrugar se na sve načine trudi da udovolji svojoj izabranici, pa je zbog nje spreman i da krši pravila Velikog šefa.

Jutros je uradio nešto što je oduševilo Maju, pa nije skidala osmeh s lica.Nedelja jutro je rezervisana za dolazak frizera i manikirki na velelepno imanje u Šimanovcima. Uvek se stvori velika gužva ispred solona i zadrugarke se bore za svoj red u salonu za ulepšavanje.Stanislav je hteo da iznenadi Maju i da joj obezbedi da ona bude prva na redu u salonu, pa je blokirao put ka hotelu i prostorijama gde se nalazi salon. On je metalnom šipkom zatvorio vrata, što nije dozvoljeno zadrugarima da rade. Na društvenim mrežama su krenuli da kruže komentari da će Veliki šef reagovati i da će novčano kazniti Stanislava zbog ovog poteza.Maja je došla do vrata i kucala je da joj Stanislav otvori. Ovaj njegov gest ju je oduševio, pa ona nije skidala osmeh s lica. Kaže Anđelo: “Stanislav, pa on je Bog. Krenuo ja u hotel, otvaram vrata i ono neće, stoji neka šipka” – prepričavala je Maja Stanislavu šta joj je Anđelo Ranković rekao,piše Srbijadanas

Detaljnije pogledajte u nastavku:

