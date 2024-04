SRAMNI POSTUPAK: Miona odlučila da Aleksiću PONIZI MUŠKI EGO – Nije imala milosti, čak je pred svima to uradila

U toku je emisija ‘Pitanja novinara’. Večerašnji voditelj je Ana Radulović. Pripadnici sedme sile su nikada naoštreniji da skinu sve maske ukućanima. Miona Jovanović otkrila je da joj je ceo odnos sa Mionom toksičan kao i da gubi nade i ne vidi budućnost sa njim.

– Miona, da čujemo tvoju verziju priče šta se desilo jutros? -pitao je Darko. Isprovocirao me je više puta u emisiji, ja sam mu rekla da nismo srećni, pa je bio haos i svađa. Faktički je rekao da sam ja lažov i da kao menjam priče. Rekao je da mu pričam sa strane da ga volim i to jeste istina, tu nije ništa sporno. Sve sam ja rekla kako treba, i onda se on seti nekih stvari i dođe do rasprave. To što sam ja rekla da nam nije dobar odnos i da nismo srećni to je istina, u nekim momentima smo srećni ali je nama većinu vremena loše. To što pričamo i maštamo da će nam biti lepo napolju ja ne znam šta će biti – rekla je Miona.

– Kao da ti otkazuje optimizam? – pitao je Darko.Naše svađe su sve učestalije i stvarno ne mogu to da trpim, da li će biti dobro ja zaista ne znam. Ko si ti da iznosiš neke stvari koje ja nisam rekla, to su te pede*ske i funjarske fore, ja da sam želela Stanislavu nešto da kažem za stolom ja bih to rekla ali da on meni nabacuje nešto što sam mu rekla to je ludilo. Situacija je sve gora i gora, rekla sam mu da ne želim da ga poljubim on je počeo da lupa po kupatilu i da pravi scene. On ne želi da prenoći i da se smire strasti već pravi cirkus i onda se izvređamo međusobno, on je meni uzvratio itekako sve što sam rekla. Jako mi je bilo ružno ono što je rekao da sam sa njim zbog popularnosti i da sve ima veze sa Stanislavom sve što ja uradim – odgovorila je Miona.

