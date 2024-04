Kreće ŽESTOKA borba – Ša najavio SUOČAVANJE sa Mioninim roditeljima, pa otkrio svoj PAKLENI PLAN

Nenad Aleksić Ša, gostujući u radijskoj emisiji “Amnezija”, otvoreno razgovarao o nesuglasicama koje je imao sa svojom devojkom Mionom Jovanović.

On je priznao da mu je laknulo otkako je njen bivši dečko Stanislav Krofak uplovio u vezu sa Majom Marinković, a onda se i dotakao Mioninih roditelja, za koje je poznato da o njemu nemaju lepo mišljenje, ali bi on voleo da može to da promeni.Nije mi bitno šta ko kaže, meni su odgovori čudni. Dosta toga nije bilo jasno, morao sam mnogo toga da slušam. Ja njoj verujem ali njegove priče su bile čudne – izjavio je reper.

– Šta nju zanima šta Maja i Stanislav rade? Verujem da su njeni videli da je on dobar momak, žao mi je što su mene videli u drugom svetlu, nadam se da će me upoznati kakav sam zaista ja. Mionu to remeti, ljulja nas, ali priznajem da sam ja kriv za to. Ja želim da pokažem da sam dobar lik, ali sve je na Mioni. Brine me taj naš izlazak – dodao je on.Reper je progovorio i o Minonioj hladnoj strani, zbog koje mnogi smatraju da ona prema nema osećanja i da se radi o skivenoj nameri ili želji da bude u aktulenoj rijaliti temi.

Ja sam Mionu prohvatio takvu kakva je, e sada to je normalno. Verujem da će sve biti lepo. Volim tu njenu drčnost, što drži do sebe, ona voli sebe – zaključuje Aleksić,piše Srbijadanas

