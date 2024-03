Zbog ovih JANJUŠEVIH riječi UŽIVO u programu svi zaplakali!

Prošle noći u rijalitiju ,,Elita 7″ održane su još jedne u nizu ,,Nominacije”, a za crnim stolom je ustao Marko Janjušević Janjuš kom je voditeljka Ivana Šopić dala reč da nominaciju.

Janjušević je se obratio Sneži Jovičić, koja je bila u duelu sa bivšim dečkom Darijanom Radomirovićem.

– Nemam neku inspiraciju i žao mi je što nemam za ovu instituciju koji su mi ulepšali ovaj rijaliti. Bog ih je sam i poslao ovde. Meni je Darko rekao da je hteo da je*e Snežu u gu*u . Ja ću zbog tvoje želje ostaviti tebe – rekao je Janjuš.

– Rekla sam da me Sneža pljuvala par puta, nemam šta više da kažem. Darijan mi je drag, ima bolju dušu nego Sneža, tako da ću sačuvati njega – rekla je Aneli.

– O Sneži sam sve rekao, zadržaću Darijanu poslati nju – rekao je Bebica.

– Sneža je direktna, sviđaju mi se neke njene izjave, ona je o meni iznela laži, ali svakako je bolja nego Darijan, ostavljam nju – rekla je Teodora.

– Trudim se da komentarišem sve realno i da nikoga ne uvredim, većinom sve radim kroz sarkazam. Želim svima da se izvinim za ispade. pokušaću da izdržim sve ovo, ja ću pokušati da nikoga ovde ne maltretiram i nadam se da će me svako razumeti. Ovde sam šest godina i opet smatram da neki ljudi nisu moj rang, ja sam prvi ušao na ova vrata i itekako imam iskustva, obeležio sam ovaj rijaliti i vama hvala što mnogi od vas ne komentarišu mene kako bi želeli. Pogotovo kad ste i u nekom odnosu jako vam bude teško i stvarno ne mogu da ispoštujem svoje i da lažem da mi je dobro. Ja koji volim muziku i pevam ja do sad ni jednom nisam zapevao, to je jako teško stanje, mnogo me to muči i na žurkama, vodio sam boemski život i onda me pogodi kad se svi vesele a ja sebe ne pronalazim tu i onda mi bude teško kad vidim i to sam radio ceo život – iskreno je priznao Janjuš – rekao je on i dao Aneli sat, prenosi Republika.

