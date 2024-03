SPAKOVALA STVARI – Aneli vrišti i urliče zbog RASKIDA sa Janjušem: Vrijeme je da NAPUSTI prostorije

U toku je emisija “Gledanje snimaka” došlo je do rasprave između Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić. Ona se nakon svađe zaklela u dete da je završila sve sa svojim rijaliti dečkom, piše Srbija Danas.

Aneli je spakovala svoje stvari i napustila rehab, a Janjuš je bio u šoku zbog njenog ponašanja.

– Najveću folirant koji je ušao u rijaliti , folirant od sad te tako zovem. Sram te bilo folirantu, traži razloge da je ostavim, najveći folirant – rekao je Janjuš.

– Smrade jedan za ovo ćeš vidjeti, smradu, sram te bilo, da se kunem u dijete, zaklela sam se u dijete i tako će ostati. Smradu jedan – rekla je Aneli.

– Folirantu – rekao je Janjuš.

– Go*no jedno posrano, praviš me budalom ovdje, đubre jedno odvratno – rekla je Aneli.

– Svaki dan me je*e u mozak – rekao je Janjuš.

– Šta ti je ženska glavo – pitao je Mića.

– Ovaj čovek me izluđuje, kakva Maja, on je bolestan, doveo me je do ludila, posvađali smo se, otišao je po jabuku i ja sam mu rekla doneo si mi kriv nož i on meni baci jabuku, i kaže zna šta radim, nebitno, pogodio me je keksom u glavu. On je bolestan i ne mogu više da budem sa njim – rekla je Aneli.

– Šta ti je ženska glavo, vređate se kao da ste dušmani – rekao je Mića.

Ona je odlučila da napusti prostorije rehaba i zbog toga je brzo krenula da se pakuje.

– Ovo je kraj, neću polemistati, prznojila sam se od njega. Smrade jedan videćeš za sve što si mi uradio, smradu, glumac, smradino, spominješ mi Maju i pričaš mi ovde što nosim kulover, ti ćeš me terati da piškim u gaće – rekla je Aneli.

– Ona mi navlači komunikaciu, traži to. Može da se iznervira oko čega hoće, jedne sekunde više ne trpim, ne zna šta će od dosade pa, meni je*e mozak – rekao je Janjuš.

– Oko gluposti, šta joj je sa tom Majom – pitao je Đedović.

– Otkud znam, svaki dan je ovako. Kaže mi da mi vidi mimiku, ja ni ne pogledam tamo, sramotame da pričam o tome, traži od mene đavola – rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte na video-klipu u nastavku:

