PREKINUT PROGRAM: Nakon što je voditeljka izgovorila ove riječi, Miljana Kulić SKOČILA na Marinkovića

U Beloj kući su trenutno Pitanja gledalaca, a naredno je za Ivana Marinkovića.

– Odakle ti ideja da optužiš Bebicu da je opštio sa Miljaninom majkom? – glasilo je pitanje.To su sve njihove reči – rekao je Ivan.

– To nije istina. Ja sam se zahvalila Teodori što je oprala sve ono što je skraćeni pričao, da je moja majka bacila vradžbine i da je dokazao da je patološki lažov i da je bolestan. Mi vidimo kako se ponaša i šta radi, ja sam rekla Teodori da je neću uvrediti i da kada bude pljuvao njenu porodicu da ću je ja lično braniti – prekinula je Miljana Ivanovo izlaganje i tok emisije, jer je morala da se umeša (inače nije prema pravilima produkcije da se ovako prekida program, ali je ipak ostala u samoj temi, te je u ovom slučaju reč o izuzetku).Priča ide od toga da su njena majka i Bebica bili u apartmanu – rekao je Marinković.

– To nisu naše reči. Ja sam ušla za njim (Bebica) u pušionicu i rekla: “Ti kao da si zaljubljen u moju majku”. To je radio jer je znao da će moja majka da utiče na mene i uticala je. Moja majka nije ku**a i monstrum, moja majka je patrijarhalno vaspitana. Zorica Marković je rekla da je to istina u jednoj svađi, da kada su se meni borili za život, da ja nisam htela da ostanem u bolnici. Tati nije bilo dobro, sutradan je došao tata kolima i poneo sve Željkove igračke, bili su svi zajedno u apartmanu. Dakle, bili su Skraćeni, moja mama, moj tata i Željko. Zorica je rekla da je to slagala, pa i Skraćeni je pričao o gaćama, kako je moja mama ku**a, Đedović je prećutao, pa je posle rekao da je kod njega ostalo, jer ih je normalno, oprala. Naravno da Ivan Marinković zna da Zorica laže. Zorica se izvinila, rekla je da ih je videla da se drže za ruku. Nastao je karambol, pa je Zorica došla i rekla mojoj mami da je iznervirala i da je slagala – rekla je Miljana,piše Srbijadanas

Detaljnije pogledajte u narednom video zapisu:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari