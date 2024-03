SANJAO JE pokojnog brata: Janjušu se u snu javio Mihajlo, košarkaš NE MOŽE da dođe sebi zbog OVOGA

Učesnik Elite Marko Janjušević Janjuš požalio se posle žurke devojci Aneli Ahmić, pa joj je objasnio da često sanja pokojnog brata Mihaila Janjuševića, koji je nedavno digao ruku na sebe.

On je objasnio da je brata pokušavao u snovima da ispita zbog čega se ubio, kao i da su snovi bili takvi, da nije mogao da ga zagrli i da mu priđe, nešto nalik košmaru.

– Brata često sanjam, pa ustanem nekako neraspoložen. Od previše razmišljanja ljudi sanjaju ono o čemu stalno misle, to je verovatno zbog toga. Pokušavao sam da pričam sa njim, nekad se desi da sanjam samo kako me gleda, ali stoji na nekoj razdaljini. Pitam što je digao ruku na sebe, ali ništa ne odgovara. Kao da me samo gleda i to je sve. Verovatno su to neke moje emocije koje se još nisu ispraznile. Normalno je da se takvi snovi javljaju, tu je i veliko nedostajanje – rekao je Janjuš, koji je i u sobi za izolaciju lepio slike svog pokojnog brata Mihaila.

Njega je Aneli Ahmić tešila, a redovno mu je desna ruka kada treba da priča sa njim o bratu.

– Znam sve, takvi snovi su normalna pojava. Moraš samo to da shvatiš i sve je lakše. Nije loše ni da se u snovima ispričate, svako neka sanja drage ljude koji više nisu ovde sa nama – objasnila je ona.

Podsećamo, Mihailo Janjušević sebi je oduzeo život vešanjem 25. decembra prošle godine, kada je izvršio samoubistvo u svom stanu u Beogradu. Porodica nije odmah saznala šta se desilo, pa su obavešteni preko telefona jer porodično svi žive u Prijepolju.

Srbija Danas

