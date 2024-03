Večeras je 96. dodjela Oscara: Borba za prestižni zlatni kipić

Dodjela najprestižnije filmske nagrade Oskar održava se 96. put i to u noći s nedjelje na ponedjeljak (10. na 11. mart) u “Dolby Theatreu” u Los Anđelesu, a po četvrti put domaćin ceremonije je Džimi Kimel (Jimmy Kimmel).

Ove godine najviše izgleda ima film Kristofera Nolana (Christopher) “Oppenheimer” s čak 13 nominacija, prate ga “Jadna stvorenja” (Poor things) s 11 nominacija, dok vestern Martina Skorseza (Scorsese) “Ubistva pod cvjetnim mjesecom” (Killers of the Flower Moon) ima njih deset.

Neizvjesno do posljednjeg trena

Ostvarenje “Barbie” Grete Gervig (Gerwig) zaradilo je osam nominacija.

“Oppenheimer” kao favorit za Oskara osvojio je već nekoliko Zlatnih globusa, među kojima za najbolji film, nekoliko nagrada Britanske akademije za filmsku i televizijsku umjetnost (BAFTA), nagradu Američkog udruženja reditelja (Directors Guild of America – DGA) i glavno priznanje Udruženja producenata (Producers Guild of America – PGA).

Te nagrade, koje se uručuju prije Oscara, često su pokazatelji ko će dobiti Oskara u najviše kategorija.

Kilijan Marfi (Cillian Murphy) koji igra Roberta Openhajmera (Oppenheimer), mogao bi biti nagrađen u kategoriji za najbolju glavnu ulogu, no velika konkurencija mu je Pol Đijamati (Paul Giamatti) iz filma “The Holdovers”.

Neizvjesno je u borbi za najbolju glumicu. Ema Stoun (Emma Stone), ranije nagrađena zlatnim kipićem za ulogu u “La La Landu”, smatra se jednom od najboljih glumica generacije, a u filmu “Jadna stvorenja” ponovno je ostvarila veliku ulogu.

Ali tu je i Lili Gladstoun (Lily Gladstone) iz “Ubistava pod cvjetnim mjesecom” iza koje ne stoji samo slavni reditelj Martin Skorsez, nego i historijski kontekst. Ona želi postati prva Indijanka nagrađena Oskarom.

Oskare će uručivati poznati glumci, među kojima Džejmi Li Kurtis (Jamie Lee Curtis), Mišel Fajfer (Michelle Pfeiffer), Al Paćino (Pacino). Na bini će se pojavljivati i Nikolas Kejdž (Nicolas Cage), Džesika Leng (Jessica Lang) i Lupita Njongo (Nyong’o).

Muzički nastup će imati glumac Rajan Gosling (Ryan) koji će izvesti “I’m Just Ken” pjesmu iz filma “Barbie” u kojem glumi Kena, dečka čuvene plastične lutke. Gosling će prvi put za publiku pjevati tu pjesmu, a bit će izvedene i ostale pjesme nominovane u kategoriji najbolje muzike.

Oskar se dodeljuje u više od 20 kategorija, među kojima za najbolji film, režiju, glavnog glumca i glavnu glumicu, najbolju sporednu mušku i žensku ulogu, najbolji originalni scenarij, najbolji adaptirani scenarij, najbolji strani, dokumentarni i animirani film, kao i za najbolju muziku i specijalne efekte.

Rolna filma

Akademija je ove godine uvela novu kategoriju – za najboljeg direktora kastinga, ali će prvi Oskar biti dodijeljen 2026. godine.

Nagradu predstavlja pozlaćena statua napravljena od britanijuma na crnoj metalnoj osnovi, dugačka 13,5 inča (34 centimetara) i teška 3,85 kilograma. Prikazuje viteza napravljenog u stilu art dekoa, kako drži krstaški mač stojeći na rolni filma.

Ceremoniju koja će početi u ponedeljak u 1 sat po srednjeevropskom vremenu (nedjelja u 19 po vremenu Los Anđelesa), uživo će prenositi američka televizijska mreža ABC.

Uručenjem Oskara završava se sezona dodjele filmskih nagrada.

