Uslijedilo DIREKTNO obraćanje – U “Elitu” STIGLA Vanjina poruka – Stanislav otkrio svoj ODNOS sa Nenadovom bivšom

U toku sinoćnje emisije “Pitanja novinara”, voditelj Darko Tanasijevuić postavio je naredno pitanje Stanislavu Krofaku.

On je prvi put pred kamerama podelio u kakvom je odnosu sa Vanjom Ignjatović, a voditelj je uneo njenu poruku iz spoljnog sveta nakon čega je počela da bukti vatra među Mionom i Ša. Stanislave, tebe i Ša ne povezuje samo Miona, već i Vanja. Kakav je vaš odnos? – upitao je Darko.

– Okej smo, mi se čujemo od pre dva, tri meseca. Mi smo se čuli prvi put preko Instagrama. Ona i ja se nismo nikada videli, ja ne želim da pričam o tome. Čuli smo se više puta, svašta znam i iskreno ne želim o tom temi. Ja Znam svašta o Ša, ali ne bih to iznosio – rekao je Stanislav.Stanislave, tebe i Ša ne povezuje samo Miona, već i Vanja. Kakav je vaš odnos? – upitao je Darko.

Ša kako je tebi Vanja rekla da ne pominješ Stanislva? – upitao je Darko.

– Nije ona meni njega pomenula, samo je rekla da se ne vređamo i bio je tu advokat – rekao je Ša. Rekla mi je da mu je rekla da me ne pominje, zagrlili su se i to je to – dodao je Stanislav.

– Sve je bilo preko advokata, nije pomenila Stanislava. nije bilo ni zagrljaja ni ljubljenja – rekao je Ša

– Vanja je rekla da se ne pominje Stanislav – dodao je Darko.To su laži, ja mogu da se kunem u brata. Njih dvoje su se viđali sigurno i u Novom Sadu. Ona meni nije spomenula momka – dodao je Ša.

– Vanja laže – dodala je Miona.Rekla mi je ono što mi je rekla, to je istina, ja nema šta da lažem, stojim iza toga. – dodao je Stanislava.

– Što ne bih rekao Mioni da mi je Vanja rekla da ne pominjem Stanislava. – rekao je Ša.

– Mi sada dobijamo odgovor na ono što ti je Miona rekla taj dan da si čudan – rekao je Ša.

– Ona nijedne sekunde nije spomenula momka – rekao je Ša.

Detaljnije pogledajte na video-klipu u nastavku:

