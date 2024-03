Potresna ispovijest: Jennifer Lopez progovorila o teškom djetinstvu

Na Amazon Prime Video, 27. februara stigao je dokumentarac The Greatest Love Story Never Told o životu Jennifer Lopez koji kroz intervjue s najužim članovima porodicama, suradnicima i prijateljima govori o teškim trenucima u njezinom životu i putu do uspjeha.

U svojoj intimnoj ispovijesti pred kamerama jedna od trenutno najpopularnijih žena na svijetu progovorila je o teškom djetinjstvu i roditeljima – majci Guadalupi Rodríguez i ocu Davidu Lopezu.Lopez je odrasla u Bronxu, a u filmu je istaknula da joj roditelji nisu pružili dovoljno pažnje i ljubavi u najmlađoj dobi. “Ja sam srednje dijete. Nisam niti najmlađe niti prvorođeno dijete i jednostavno se izgubiš u svemu tome.

Dok sam bila dijete uvijek sam tražila ljubav od drugih ljudi”, objasnila je 54-godišnja pjevačica hitova Let‘s Get Loud i Dance again. Inače, Jennifer ima dvije sestre – 56-godišnju Leslie Lopez i 52-godišnju Lyndu Lopez.

U intervjuu se dotakla i odnosa s roditeljima. “Otac me ignorisao dok sam bila dijete jer je uvijek radio po noći, a tokom dana bi spavao. Stoga, jednostavno, nisam imala neku povezanost s njime. Majka mi je bila narcisoidna, voljela je biti u centru pažnje i uvijek se voljela zabavljati, kazala je iskreno glumica.

Ovo nije prvi put da je glazbena diva progovorila o odnosu s majkom. Naime, odnos s Guadalupe prokomentirala je i u Netflixovom dokumentarcu Halftime koji je izašao 2022. godine. “Moja mama je jako komplicirana osoba, u životu je prošla kroz dosta stvari i upravo je zbog toga htjela da sestre i ja budemo neovisne i da se ne oslanjamo na muškarce. Činila je razne stvari kako bi preživjela, a to ju je učinilo snažnom, ali isto tako i ‘teškom’ osobom”, izjavila je Lopez.

Jennifer i njena majka udaljile su se kada je svjetski poznata glazbenica i glumica odlučila da ne želi ići na fakultet već da se želi baviti plesom. “Htjela sam se profesionalno baviti plesom. Spavala sam u plesnom studiju na kauču. Bila sam beskućnik, ali sam joj rekla da je to s čime se ja uistinu želim baviti”, rekla je 54-godišnjakinja.

A u svom naumu da bude uspješna je i uspjela. Naime, osim što je talentirana plesačica, ostvarila je uloge u poznatim filmovima The Wedding Planner, Maid in Manhattan i drugim, a iza nje su i brojni hitovi među kojima su i Love Don‘t Cost a Thing, Get Right, Jenny from the Block. Loš period je sada, kako se čini, iza njih, a to potvrđuju i objave na Instagramu na kojima se Jennifer druži s roditeljima s Davidom i Guadalupe.

Bez obzira na to što ju je majka odgajala da bude samostalna, problematične ljubavne veze u životu je definitivno nisu zaobišle. “Nisam bila u vezi u kojoj me partner fizički zlostavljao, ali sam definitivno bila maltretirana”, iskreno je rekla glumica bez da je otkrila imena partnera.

Iako je bila u braku tri puta – Cris Judd, Ojani Noa i Marc Anthony – sreću je pronašla u četvrtom braku s Benom Affleckom. Ona i Ben februaru su se 2022. u Las Vegasu i to dva desetljeća nakon što su prekinuli, a svadbeno slavlje za obitelj i prijatelje održali su mjesec dana nakon, prenosi Gloria.

