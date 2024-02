“Plašim se da me Marija NE ODROBIJA” / Darijan OČAJAN zbog veze sa Miljanom – Strahuje od Kulića, ne želi da završi kao Zola?

Učesnici “Elite” Miljana Kulić i Darijan Radumirović ušli su u vezu, iako imaju razne svađe, a on joj se sad poverio i rekao da je najbolje da se drži podalje od njene porodice i nje, jer smatra da nikako neće da ga prihvate.

Darijan je Miljani rekao da se plaši da će ga njena majka odrobijati, a njoj je cela situacija bila smešna.

– Miljana, srećno ti pola meseca veze! Ne znam šta ti misliš, kako će sve ovo da se razvija, ali mislim da neće biti dobro po mene. Nemoj da dozvoliš da te neko provocira, mi idemo da se provedemo, niko nas ne zanima. Ipak, mislim da me tvoji kod kuće ne vole previše. Plašim se da me Marija ne odrobija – rekao je on kroz smeh, a Miljana se nadovezala:

– Ma neće biti ništa strašno. Naravno da im je šok jer mislim da nisu očekivali da ćemo ti i ja da petljamo nešto i to je normalno. Verujem da moja majka nije za ovu vezu, ali ako pokazeš da si dobar za mene, naravno da će da bude.

Srbija Danas/A.N.

