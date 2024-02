Veliki šef poslao pismo u Bijelu kuću: ZVANIČNA ODLUKA PRODUKCIJE mijenja tok rijalitija od večeras

Prošle noći rijaliti ,,Elita 7″ siromašnija je za još jednu takmičarku. Slađana Slađa Lazić Bošković napustila je Bijelu kuću, a u studiju kod voditeljke Ane Radulović napisala pismo kojim je imenovala novog vođu.

Kada je došlo vrijeme da se sazna o kome se radi, takmičari najgledanijeg rijalitija su ostali u šoku.

Veliki šef poslao je pismo na adresu Bijele kuće, a Pablo, prošlonedjeljni vođa, pročitao je o čemu je riječ. Slađa Bošković je poslala pismo u kojem je imenovala novog vođu.

– Novi vođa je Lejdi Di – glasilo je pismo.

Učesnica Elite se pozdravila sa ukućanima i cimerima, sa kojima je provela nekoliko meseci, pa je otišla u studio, gde je porazgovarala sa voditeljkom Anom Radulović, kojoj je otvorila dušu i priznala sve o učešću u rijalitiju, takmičarima, kao i aktuelnim dešavanjima.

– Nisam nešto sa mnogo ljudi bila u konfliktu, a to je Nenad Macanović, to je nilski konj, drugi je moralna nakaza, Marija Malivuk. Sneža Kušadasi, metla, ona je nebitna. Sa Marijom mi je konflikt bio baš najgori – rekla je Slađa.

– Sve gledaoce zanima tvoj odnos sa Teodorom Delić i šta misliš nakon svega o vezi sa Bebicom i jel’ on kriv za prekid vašeg prijateljstva – pitala je Ana.

– Da, on je kriv, on je meni takav ljigavac. Kada sam ga gledala u prošloj sezoni, on je drugi lik, rekla bih da je divan, a njemu su smetali svi koji su bliski sa Teodorom. Teodora i ja smo bile jako bliske i volele smo se…Nisam ih ni gledala, meni je pričala da se on njoj ne sviđa i da neće biti nikada sa njim. Ljudi se tamo vežu jedni za druge, provode toliko vremena, tako da je nemoguće da nema emocije. Razočarana sam u nju iskreno, mene od prijatelja ili drugarice ne može da razdvoji niko, da mi dođe sto Bebica – rekla je Slađa.

Srbija Danas

