Zbog ovoga Maja NAPUŠTA “Elitu” ODMAH: Taki otkrio razlog odlaska Marinkovićeve iz Bele kuće

Velika prašina se podigla u medijima nakon tvrdnji Asmina Durdžića, bivšeg partnera starlete Aneli Ahmić, učesnice “Elite”.

Naime, Asmin se oglasio putem svog Instagram naloga sa tvrdnjom da je Sita, Anelina rođena sestra, zapalila početkom decembra automobil Radomira Takija Marinkovića! Izvini što ti se javljam na ovaj način, ali ja sve javno radim, pogotovo kad je Sita u pitanju! Ona ti je poslala dva momka u Beograd i zapalila ti auto! Imala je cilj da to Maja sazna i da poludi, pa da se diskvalifikuje ili slično! Tako Taki da znaš, Sita Ahmić ti je zapalila auto u nadi da ućutka Maju u “Eliti”, kako bi pomogla Sraneli – tvrdi Asmin.

– Dao sam izjavu šta se desilo. Ne smem ništa više o tome da pričam zbog daljeg postupka koji se vodi. Plašim se za svoju bezbednost, neko je pokušao da mi naudi. Neko mi je zapalio auto, to je opomena, nije to igranje. Nije svejedno kad ti neko zapali auto, da sam ja bio tu, možda bi se i nešto drugo desilo. Nije mi svejedno – rekao nam je Majin otac.

Taki je takođe prokomentarisao eventualnu reakciju njegove ćerke Maje, ukoliko se Asminova tvrdnja ispostavi kao tačna. Na pitanje da li je motiv paljenja automobila zapravo pokušaj da se Marinkovićeva zaplaši, njen otac je bio direktan i isključiv.

– One su opsednute Majom. Maja kada bi to znala, da je meni zapaljen automobil, momentalno bi izašla iz “Elite”. Istog trenutka bi napravila haos kada bi znala da su one možda krive. Ona se plaši za moju bezbednost isto kao što se i ja plašim za njenu. To nije nimalo jednostavna stvar – rekao je RadomirSituacija koja je zadesila Takija nije bezazlena, i nema sumnje da će policija rasvetliti ovaj slučaj brzinom svetlosti, kako dolikuje.

