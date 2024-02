Angelina Jolie iznenadila novim izgledom, prirodno smeđu kosu ofarbala u plavo

Holivudska glumica svoju je prepoznatljivu smeđu kosu obojila u plavo. Jolie je snimljena na Manhattanu s raspuštenom plavom kosom koju je oblikovala u nježne valove.

Uz novu frizuru obukla je dugi crni kaput, dok je na očima imala glamurozne crne naočale. Oskarovka već dugi niz godina potvrđuje da joj je crna najdraža boja pa je tako i ovaj put ostala dosljedna svom stilu. Outfit je upotpunila nježnom, jedva vidljivom šminkom, decentnim nakitom i ogromnom torbom.

Angelinina kosa nije bila ovoliko svijetla otkako ju je 1999. godine obojila u platinastu nijansu za svoju ulogu u filmu “Girl, Interrupted”.

Svoju prirodno smeđu boju također je zamijenila plavom u filmovima “Come Away”, “Gone in Sixty Seconds” i “Life or Something Like It”, no uvijek joj se vjerno vraćala. Po svemu sudeći, ovo je jedna od njezinih najvećih promjena stila u posljednjih nekoliko godina. prenosi Klix

