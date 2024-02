“Glumi milionera, a kćerki za rođendan NIŠTA” – Sita otkrila da se Asmin još uvijek nije čuo sa Norom: “Ona trči kroz kuću i doziva TATU”

Asmin Durdžić, bivši suprug učesnice “Elite” Aneli Ahmić, juče se nije čuo sa kćerkom Norom, niti joj poslao poklone za rođendan. Kako je juče objasnio, situacija se iskomplikovala, te će to učiniti danas, a kako je rekla djevojčicina tetka Sita Ahmić, koja čuva djevojčicu, od očevog poziva i darova i dalje ni traga ni glasa.

U tome je, prema priči i Asmina i Site, trebalo da posreduje rođak Arman, međutim opet je, po priči Ahmićeve, došlo do komplikacija.

– Još uvijek se nije čuo sa Norom, niti su stigli neki pokloni. Rekao je da će se preko Armana čuti sa Norom, Arman nam je juče poslao skrinšotove, gde mu je Asmin napisao otprilike:”Hej, poslao bih Nori poklon, ako budeš mogao da se čujem s njom. Dana će doći neko moj, pa će te pozvati, ako možeš”, on je potvrdno odgovorio. Kada mu je Arman rekao:”Mala je kod Site”, Asmin je negde napisao komentar:”Saznao sam da je mala kod Site, pošto je kod Site neću poslati novac, ona će ga potrošiti”, to mi je mama rekla da je videla – priča Sita i ističe da nije važan poklon, kao ni njegova vrijednost, već na prvom mjestu – očev (Asminov) kontakt s Norom.

– Nije morao poslati ni poklon, mogao je pozvati malu. Ako nije hteo da pozove na moj, mogao je da pozove na mobilni moje dvanaestogodišnje ćerke, nikakav problem. To je šuplja priča, i da je pozvao mene, ja bih prihvatila poziv i dala telefon maloj. To su izmišljotine, to su laži. Asmin u porukama Armanu piše da šalje paket, a onamo u komentarima da neće da preda kovertu, jer ću ja potrošiti. Znate li vi koliko mesečno trošim na Noru?! Da ne preciziram sad cifru. Detetu je samo vrtić 400 evra, ima privatne treninge, a gde je garderoba, igračke, hrana, higijena, suplementacija… I onda on priča da ću ja potrošiti njegovih 500 evra koje je stavio u kovertu, ako je stavio?! Ma, daj, čoveče. On nema para, a ne može da pošalje poklon od 50 evra, jer zna da ću da ga izblamiram.

Na pitanje zbog čega je na taj način reagovala pre izvesnog vremena, kada je Nori stigao paket od Durdžića, Sita kaže:

– Zadnji put kad su slali paket njegovi, to je bila roba od Kineza. Prsluk da dete dobije upalu pluća! Rekla sam da je niskobudžetni paket, kao što i jesu – oprostite, ali mi ne kupujemo takvu garderobu deci! Ako ti možeš kupovati rolekse i ne znam ni ja šta, ako si lovator, onda imaš i za dete. Ako ne možeš, ok, to je onda druga priča – zato sam ja to na neki način ponizila i opet ću, jer ako tako bude, onda dete smatraš ničim vrednim. Drugo je da nemaš, da skromno živiš, pa se širiš koliko možeš – to razumem. Ali, ti se k*rčiš, glumiš milionera, a šalješ paket garderobe u vrednosti od 150 KM. Mislim da nema keša, pa nije mogao da pošalje, a zna da ću ga isponižavati ako pošalje nešto što ne valja. Mogao je pozajmiti, ima i gde, ali šta se tu dogodilo, ne znam.

Ipak, kako kaže, daje mu šansu i priliku da se danas nešto promeni, iako je devojčicin rođendan prošao.

– Hajde, sačekaćemo i današnji dan da vidimo. Nešto je muljao opet danas, pa ćemo videti. Sačekaćemo, evo… Rođendan je bio juče. Ma, samo da je pozvao… Ja u poklon ne bih gledala uopšte, kunem vam se. Juče je moj muž zvao moju decu na kameru, govori ova starija:”Dođi, tata te zove”, a Nora jadna, misli da nju zove Asmin, trči kroz celu kuću, viče:”Tata, tata”… Da ti se srce slomi! A on juče kači sliku, kao pati za detetom. Iskreno, nijedne sekunde ne verujem, pre desetak dana je opet pričao da sumnja da je to njegovo dete. Šta je pisao sve i njegov otac, užasno. Ni baba ni deda se nisu javili za Norin rođendan. Njegova sestra pisala “Tetkino zlato”, a znate li šta je meni pisala privatno?! Pisala mi je:”Aneli je donela kopile Asminu”, nego sam je ja blokirala. I ona sada piše:”Tetkino zlato”, psihopate.

