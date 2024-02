“Podsjetit ću nadležne na RANE RADOVE…” Slučaj DOBIO SUDSKI EPILOG, Aneli iznijela KOMPROMITUJUĆE DOKAZE o Maji

Starleta Maja Marinković već neko vrijeme “popreko gleda” svoju suparnicu.

Rijaliti zvijezda ponovo se zakačila sa cimerkom Aneli Ahmić, pa je sad rekla da je spremna da ode na sud ako miljenica Marka Janjuševića Janjuša ponovo počne da je pecka za “rane radove”. Maja i Aneli neretko jedna drugoj u prolazu počnu da dobacuju, što je sada rezultirao svađom, te su rijaliti učesnice jedne drugoj zapretile odlaskom na sud.

– Kad god prođem ti se sladiš onim što mi se dešava. Završićemo ti i ja na sudu, a kad se tamo nađemo, podsetiću ja nadležne za tvoje rane radove! Polako Majo, samo me se pazi. To što ti pretiš sudom to je prazna priča, a ja u spoljnom svetu mogu da prikupim razne dokaze. Zna se gde je mesto javnim ženama – počela je Aneli, da bi se Marinkovićka nadovezala.

– Još jednom ako čujem da si me tako nazvala apelovaću ljudima napolju da sve prijave sudu. Ćeraćemo se ti i ja, a na sudu ćeš morati pred ljudima da ponoviš to kako si me nazvala. Bolje ti je da se smiriš i da se povučeš u mišiju rupu. Svi znamo i kakva si majka i kakva si ljubavnica. Ja ću da ti kažem još jednom – nisi ništa posebno – rekla je Maja.

Podsećamo, nedavna svađa učesnica Elite ostavila je ostale takmičare.

– Marš, mogu da te kupim – rekla je Maja.

– Imala si se sa svima u Zadruzi – rekla je Aneli.

– Pa ti sa svima napolju – rekla je Maja.

– Sram te bilo, hoćeš trudnoj Aleksandri da ukradeš muža. Majo, provaljena si ti odavno, samo me se pazi! Imam ja svašta ovde da iznesem o tebi, pa ti neće biti svejedno – rekla je Aneli, piše Srbija Danas.

