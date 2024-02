Miki Đuričić je godinama važio za pravog ŽENSKAROŠA, a sada je otkrio tačan BROJ ŽENA s kojima je bio INTIMAN

Bivši rijaliti učesnik u najpoznatiji malinar iz Kupinova, Miki Đuričić, retko kada govori o svom ljubavnom životu iako je bio poprilično raznolik. Tokom učešća u Zadruzi bio je sa nekoliko cimerki, ali su to mahom bilo prolazne avanture.

Đuričić je već duže vreme u srećnom braku sa svojom lepšom polovinom s kojom ima sina Arsenija.On je gostujuću na Hajp televiziji otkrio s koliko je žena bio tokom svog života.

– Šta brojka znači, kažu da prosečan čovk u svom životu dve do tri partnerke, evo ja mogu reći da u odnosu na prosečnog čovek da sam supermen – rekao je Miki Đuričić.

Podsetimo, on se nedavno našao u epicentru skandala, kada ga je izvesna Jelena Maša optužila da joj duguje novac.

– Žena nije normalna, ni ne poznajem je. Pre 15 godina je došla negde da se slika sa mnom. Išao sam u policiju u Pazovi da je prijavim, rekli su mi da je dnevno prijavljuje deset ljudi – rekao je Miki, a mi smo ga upitali da prokomentariše prepiske:

– To nisam bio ja. Ja mogu da napišem vaše ime i prezime i da napravim sa vama prepisku. Nikad Vocap i te društvene mreže nisam koristio. Blam je uopšte pisati o tome, sve ću tužiti. Ne poznajem ženu, nije normalna. I ona i njen momak su na heroinu. Išao sam u Pazovu da prijavim i rekao mi je inspektor: “Miki s njom problema koliko hoćeš”. Nju su pre nekoliko godina s bejzbol palicama prebili, proneverila je i neki novac. Kažu da su ona i njen dečko na heroinu. Ko god da umre od poznatih, ona se oprašta od njih rečima: “Prijatelju moj, bili smo dobri”. Žena je psihopata, pravila je probleme i dečku iz “Levijatana”. Ja to uopšte ne komentarišem jer me ne zanima. Video sam i otišao sam u policiju u Staru Pazovu. Da li ona hoće da dobije pratioce ili šta, ja ne znam – rekao je Miki i dodao:Svako može da napravi prepisku. Ja nikada nisam imao tu mrežu 064 ili 065. To je teška budalaština. Ja ženu ne poznajem, sve je izmišljeno. Kakve su to priče da ja nemam ‘leba da jedem, ja radim na tri mesta, moja žena je prosvetni radnik. Da li ste čuli šta sve ona priča? Raspitajte se u Staroj Pazovi u policiji o toj ženi i sve će vam biti jasno, da je ta žena psihički bolesnik. Imaju probleme sa njom, dnevno je prijavljuju po deset puta. Rekli su mi da dignem ruke od toga i da moj advokat pošalje tužbu. Ova priča je teška bljuvotina. Videla je da se ljudi pecaju na to. Bila je na sahrani kod mame Osmana Karića, šta da ti pričam. Tako sam i saznao ko je ona. Ako je moja dugogodišnja prijateljica, kako je niko od mojih prijatelja ne zna? Ona se pre 15 godina slikala sa mnom kada sam kuvao ajvar kod nekog prijatelja, ja sam to tek posle provalio kada su mi rekli da ona nema ruku. Posle sam se setio da se slikala sa mnom jedna devojka koja nema ruku. Glupo je što uipšte pričam sa vama o tome, mislio sam da će ljudi shvatiti da je laž. – rekao je Miki za portal Srbija Danas.

