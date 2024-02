“Tukao me je TRUDNU” – Aneli iznijela tvrdnju da je Asmin bio NASILAN: Durdžić na direktnom UDARU

Aneli Ahmić sinoć za vreme emisije “Pretres nedelje” otvorila je dušu o Asminu, pa tvrdila da je Durdžić bio nasilan prema njoj.

Ona je u razgovoru sa Milanom Miloševićem za vrnim stolom pred svima ispričala kako su oni živjeli.

– Mi kad smo išli u Nemačku na neko svoje suđenje, taj pežo nije imao grejanje, ja sam se pokrivala ćebetom. On meni kaže sećaš li se kada smo se vozili pežoom, a sada smo u lamburdžiniju, velika kuća. Uvek je kačio moja žena, nikad je neću prevariti, nas neko kad bi video rekao bi ovi su milioneri, a mi nemamo ništa, ništa naše. On je u tom momentuu u svojoj glavi misli da je njegovo, on stavi sebe i priča sećaš se kada nismo imali – rekla je Aneli.

– Njemu je stalo da se osveti, jer je ovo klasična osveta muškarca koji voli, on da je srećan bio bi sa svojom devojkom u Ameriici – rekao je Đedović.

– On je video da volim Janjuša, da sam drugačija, ja sam nešto drugo u odnosu sa Janjušem, najbolja verzija sebe – rekla je Aneli.

– Jeste Milane, pogotovo kada mi je Janjuš rekao šta on radi. Najgore mi je to što su udarila na Janjuša, on je otišao na pomen bratu, a oni su komnetarisali da on nema struje da objavi stori. On ne prestaje, a ja znam kakav on vodi život, ali da udarao na čoveka dok tuguje je strašno. E sada mene niko ne može prevaiti. On je bio nasilan prema meni oko dva puta. Udario me je trudnu, nogom, bila je svađa oko jedne osobe, kada sam ja bila na njegovom latopu, tada sam se uputila za Sarajevo kada me je udario, kasnije opet- rekla je Aneli, piše Srbija Danas.

