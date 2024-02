INTIMNE fotke Anđela Rankovića u Teodorinom telefonu – Isplivala šokantna saznanja: Džehva ga DRŽI U ŠACI?

Situacija između Gordane Džehverović, majke Teodore Džehverović, i njenog bivšeg dečka, Anđela Rankovića u svakom trenutku može da eskalira.

Nije isključeno da će se u jednom momentu obračunati, jer je Ranković provocirao Teodoru, iako nije bilo potrebe za tim.

– Ovo je četvrti put da on ulazi u rijaliti i neminovno je da se nas dvoje sretnemo. Ja radim svoj posao, on radi svoj. Računala sam da sada neće ni da je spomene, pošto svaki put plače za Teodorom, sada neće to da radi. Međutim, on je potencirao priču i žacnuo me je tamo gde ne treba. Ja sam majka lavica i ne dam na svoju decu, kad je kriva – kriva je, ali kad nije kriva, znam da budem veoma rigorozna. Koliko sam čula, on je rekao da koristim ćerku, da mi je ona zlatna koka. Ona mi je rekla da joj neki fanovi stalno šalju njegovu nagu sliku i upoređuju sa dečkom sa kojim je sada. Prsla sam i stvarno sam želela da se žestoko se obračunam sa njim. Međutim, povukla sam ručnu – priznala je Gordana Džehverović.

– Neću da mu dozvolim to, da mu dam na marketingu, pošto je on rekao da koristim ćerku i za marketing. Svaka čast Mići, on je rekao u kratkim crtama ono zbog čega sam ja ušla. Ne kažem da sam ja ulagala u nju, da bi to meni vratila, nego sam ulagala u Teodoru zato što sam odmah prepoznala taj talenat – ispričala je Teodora za Skandal, piše Srbija Danas.

Facebook komentari