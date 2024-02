Asmin voli MUŠKARCE? Aneli otkrila kojim učesnikom “Eliti” je Durdžić OPSJEDNUT, Ahmićevu će ovo SKUPO KOŠTATI

Aneli Ahmić sedela je u vešeraju sa Žanom Omniom i Markom Đedovićem, te je tom prilikom došla do zaključka da je njen bivši suprug Asmin Durdžič zaljubljen u Marka Đedovića, jer je upravo on njegov tip, kako tvrdi Ahmićeva.

– Zaljubljen je on u tebe, ja mislim, on voli tako rečite. Opsednut je tobom. Ti si mu neka inspiracija – rekla je Aneli šaljivo Marku Đedoviću.

Iako je ovo bila šala, nema sumnje da ovakav komentar Asminu neće prijati, te će odgovoriti bivšoj izabranici onako kako samo on zna, a Ahmićevu će skupo koštati izjava da njen bivši muž voli i muškarce.

Đedović se samo nasmijao i nije previše komentarisao, kako ne bi pokrenuo novu raspravu sa Durdžićem, a ova scena već je izazvala burne reakcije korisnika društvenih mreža i rijaliti fanova.

– Asmin je želio da se pomirimo prije nego što sam došla ovdje. Đedoviću, ja sam se probudila jedno jutro, a veče prije toga ga blokirala. 150 propuštenih poziva sa nepoznatog broja sam imala. Izašla sam jedno veče u Dubrovniku, dok smo bili zajedno, a onda smo se zbog toga posvađali i prijavio me je policiji. Rekao im je da nisam kod kuće i da me pronađu. Bila je neka žurka na plaži, a rekao im je da dođu na plažu i da sam ostavila dijete kod kuće sa majkom. Poslije toga je povukao to, rekao je da je rekao sve u afektu – govorila je nedavno Aneli, piše srbija danas.

Detaljnije pogledaj u videu ispod.

