Janjuš dobio PORUKU od najbližih, pa uslijedio ŠOK – Poručili da MOMENTALNO RASKINE sa Aneli: Ušao u sukob

Učesnik rijalitija “Elita” Marko Janjušević Janjuš u javnosti je otvoreno počeo da govori o svojoj budućnosti sa Aneli Ahmić, piše Srbija Danas.

Dok je još u zakonitom braku sa suprugom Enom, Janjuš je izneo želju da napravi svadbu sa Aneli nakon razvoda. Ovaj emotivni iskaz izazvao je brojne reakcije javnosti, budući da je Janjušević istakao da je u svom životu iskreno voleo samo dve žene – suprugu Enu i sadašnju partnerku Aneli.

– Ja sam se zaljubio više puta u životu, a samo dva puta sam voleo. Prvi put je to bila žena koju sam oženio. U njoj sam video ono što u drugima nikad nisam. Znao sam da će biti dobra majka i dan danas je dobra majka – rekao je Janjuš.

Međutim, tokom sinoćnjeg intervjua, Janjuš je otkrio da je porazgovarao sa najboljim prijateljem, koji ga je pitao šta traži u vezi sa devojkom poput Aneli. Čini se da Janjuševi najbliži takođe ne podržavaju njihovu vezu, ali je on spreman da ide protiv svih:

– Nama je ovde samo dan za danom da preguramo, imamo mnogo napada, čak su i pisali peticiju za Vesnu da nam se oduzme i još na sve to izlaze neke dodatne gluposti dok sam ja na četrdeset dana bratu. Ja znam u kakvom mi svetu živimo i sa kakvim ljudima obitavamo. Meni jedan drug govori šta će ti Aneli kad je takva osoba, ja njemu kažem puši ku*ac i ti i tvoja devojka, šta njega briga o mom životu, ja se nikome nikad nisam mešao u izbore. Rekao sam mu da odma odje.e od mene i to je to – priznao je Janjuš u svom intervjuu, piše Srbija Danas.

