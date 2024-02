Janjuš unio informaciju iz SPOLJNOG SVIJETA o Asminu – Đedović izgorio: “Da se on pita dijete bi mu crklo” / Otkrio koliko DUGUJE

Darko Tanasijević je noćas u Šiša baru razgovarao sa zadrugarima o aktuelnim temama u Bijeloj kući. Jedan od njegovih sagovornika je bio i Marko Đedović.

Marko Janjušević Janjuš je nedavno napustio imanje u Šimanovcima kako bi otišao u Prijepolje da bi prisustvovao pomenu bratu Mihajlu Janjuševiću. Po povratku u rijaliti, on je saopštio Đedoviću informacije iz spoljnog sveta. Marko se iznervirao kada je saznao da ga Asmin Durdžić javno proziva na društvenim mrežama, pa je rešio da mu uzvrati udarac.

– Kako se Janjuš vratio, rekao mi je da smo on i ja veoma zastupljeni kod onih bogalja na mrežama. Preneo mi je šta onaj degenerik od Alibabe priča i piskara. To mi je toliko odvratno, da ja nemam reči. On se ponaša kao da je njega neko ostavio. Njega može da povredi što se Aneli zaljubila. Ovo je osveta muškarca koji voli. Ti pljuješ nekoga koga si ti ostavio i prevario, a on je došao ovde da zaradi pare da obezbedi tvoje dete. Neka je istina sve što je rekao za Aneli, ali ona kao takva je boji roditelj nego on. Da sam ja u centru za socijalni rad, ja bih ga pitao koliko puta je nahranio dete za devet meseci i odgovor bi bio nula. Koliko dete može da izdrži bez hrane. Anelina porodica je obezbedila da njegovo dete pije, jede i da nije na ulici. Da se njega ticalo njegovo dete, ono bi crklo gladno ili od hladnoće na ulici. Šta da kažemo ovde, ajde ovaj divni tata da nam dostavi informacije, da je on sjajan, za prethodnih devet meseci nije nahranio dete. Nisi se zapitao da li je to dete živo i da li je preminulo od gladi. Šta ja imam da pričam sa takvim čovekom? Aneli mi je rekla da je konzument nar.otika. je otkrila mnoge tajne o njemu – rekao je Marko, pa je nastavio o Asminu:

– Taj majmun ne sme da dođe, on duguje novac svima koje zna i ne zna. Aneli mi je ispričala da duguje 70 hiljada evra od njegove sestre pa tamo nekom dedi. Aneli ima u telefonu pretnje koje je on uputio tom čoveku od kog je uzeo 70 hiljada evra. Ja apelujem javno da svima kojima je pretio taj čovek da ga prijave i da podnesu krivične prijave – rekao je Đedović.

Đedović je nakon toga prokomentarisao odnos Bebice i Teodore:

– Teodora se ponaša kao da je u vezi sa Gačićem, ne sa Bebicom, i njemu je to probelm – rekao je Marko.

– Kako komentarišeš rat Milene i Žane? – upitao je Darko.

– Dok je sve bilo normalno, nije bio problema. Ja sam skočio kada je Žana rekla da je Milena prozvala njeno dete, a to je kompletna laž. Milena nikada ne dira decu – rekao je Marko.

– Da li ćemo saznati još nešto za aferu Budva? – upitao je Darko.

– Ne verujem, ne treba ovde da se pričao o tome. Maja nikada to neće reći, ali eto ima matorac od 60 godina, zna popriličan broj ljudi za to – rekao je Ša.

